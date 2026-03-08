«Лучшего начала сезона не придумать». У «Мерседес» — дубль на Гран-при Австралии

«Формула-1». Первый этап. Гран-при Австралии
1. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 1:23.06,801
2. Андреа Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 2,974
3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 15,519
4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 16.144
5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 51,741
6. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull Racing) — 54,617
7. Оливер Берман (Великобритания, Haas) — 1 круг
8. Арвид Линдблад (Великобритания, Racing Bulls) — 1 круг
9. Габриэль Бортолето (Бразилия, Audi) — 1 круг
10. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 1 круг.
«Мерседес» подтвердил звание главного претендента на титул в новом сезоне «Формулы-1». Пилоты немецкой команды Джордж Расселл и Кими Антонелли оформили дубль на Гран-при Австралии. Третьим на подиум поднялся гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а еще один фаворит — Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — финишировал шестым, стартовав с 20-й позиции.
Дубль
Болельщики наконец увидели первую полноценную гонку на новых «нелогичных», как их называли сами пилоты, гибридах. Начало сразу преподнесло несколько сюрпризов: стартовавший с поул-позиции Расселл и его напарник Антонелли (начинал вторым) не сориентировались и откатились вглубь пелотона. Леклер поднялся с четвертого на первое место, а его сокомандник Льюис Хэмилтон вышел на третью позицию, обойдя сразу четырех соперников.
Еще до гонки семикратный чемпион говорил, что верит в команду в новом сезоне. «После всего, через что мы прошли в прошлом году, мы способны справиться с любой ситуацией. У этой команды есть все для победы. Легче сказать, чем сделать, — но я пришел в “Феррари”, потому что верил в это. И я все еще верю», — цитировал Хэмилтона FormulaPassion.it.
Вера оказалась не беспочвенной. «Феррари» в этом году действительно сильна: Шарль долго сдерживал атаки Расселла на W17 и не позволял тому вырваться вперед, грамотно обороняясь. Так что ключевую роль сыграли пит-стопы: обе команды выбрали стратегию с одной остановкой, однако в «Мерседесе» решили сменить шины значительно раньше — Джордж отправился в боксы на 14-м круге, тогда как Леклер и Хэмилтон — лишь на 26-м и 27-м соответственно.
В результате гонщики «Мерседес» получили преимущество, проехали оставшуюся часть дистанции без ошибок и оформили дубль. Еще до этапа в Австралии они считались главными претендентами на титул в новом сезоне. По итогам пробных сессий глава команды Тото Вольфф широко улыбался, понимая, что его команда пока лучшая машина на стартовой решетке. И в гонке его пилоты оправдали ожидания. Два первых места «Мерседес» не занимал почти два года — со времен Гран-при Лас-Вегаса в 2024-м.
«В начале гонки борьба была просто адская, — сказал Расселл. — Мы знали, что будет непросто. На старте я увидел, что батарея разряжена, и поэтому начал плохо. Потом мы плотно сражались с Шарлем, так что я рад, что пересек линию финиша. Большое спасибо всей команде — давненько у нас не было такой машины. Лучшего начала сезона и не придумаешь. Мы подозревали, что в борьбе за позицию может возникнуть “эффект йо-йо”: как только ты выходишь в лидеры, удержать первое место, кажется, невозможно. Рад, что гонка получилась захватывающей».
Леклер стал третьим, отстав на 15,5 секунды от лидера, а Хэмилтон опять остался без подиума. Хотя семикратный чемпион мира держался уверенно и на протяжении нескольких кругов даже вновь смог почувствовать, каково это — возглавлять пелотон, в итоге финишировал только четвертым.
Пятым финишную черту пересек действующий чемпион мира Ландо Норрис. А следом — гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Голландец накануне разбил болид в первом сегменте квалификации, поэтому вновь был вынужден демонстрировать свой фирменный прорыв. На этот раз с 20-го места он поднялся до шестого и стал гонщиком дня по итогам голосования на сайте «Формулы-1».
До гонки Макс говорил, что его болиду пока не хватает скорости, и отказывался от прогнозов на первую половину сезона. Теперь ясно: бороться с W17 действительно сложно, но шансы навязать борьбу еще появятся.
Не без проблем
На стартовой решетке австралийского этапа не оказалось второго пилота «Макларен» Оскара Пиастри — он разбил болид на установочном круге, вылетев в стену на выходе из четвертого поворота. Также не участвовал Нико Хюлькенберг: у болида немца из команды-дебютанта «Ауди» возникли технические сложности.
По ходу гонки из-за проблем с болидами сошли гонщик «Кадиллак» Валттери Боттас и сокомандник Ферстаппена Исак Аджар.
Больше всех, кажется, натерпелись в «Астон Мартин»: Фернандо Алонсо не смог финишировать, а Ленс Стролл увидел клетчатый флаг, но с отставанием от лидера в 15 кругов. Алонсо ранее критиковал «Хонду» — технического партнера — за проблемы с поставкой компонентов. Видимо, не зря. Руководитель команды Эдриан Ньюи после гонки подчеркнул: «Сегодняшний день был в первую очередь возможностью узнать больше о новой модели AMR26. Оба автомобиля стартовали. Но, когда стало ясно, что мы не можем бороться за очки, мы решили отправить их на пит-стоп и проверить состояние машин. Затем команда попросила Фернандо сойти с дистанции, чтобы сохранить компоненты. Данные и опыт, полученные в эти выходные, помогут нам при подготовке к следующему этапу».
Новый сезон обещает быть увлекательным, особенно если доминирование «Мерседес» не станет тотальным, а «Феррари» окажется в состоянии стабильно бороться за пьедестал. Второй этап уже совсем скоро — в следующие выходные пилоты элитной серии будут соревноваться на автодроме в Шанхае.