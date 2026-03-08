«Лучшего начала сезона не придумать». У «Мерседес» — дубль на Гран-при Австралии

Больше всех, кажется, натерпелись в «Астон Мартин»: Фернандо Алонсо не смог финишировать, а Ленс Стролл увидел клетчатый флаг, но с отставанием от лидера в 15 кругов. Алонсо ранее критиковал «Хонду» — технического партнера — за проблемы с поставкой компонентов. Видимо, не зря. Руководитель команды Эдриан Ньюи после гонки подчеркнул: «Сегодняшний день был в первую очередь возможностью узнать больше о новой модели AMR26. Оба автомобиля стартовали. Но, когда стало ясно, что мы не можем бороться за очки, мы решили отправить их на пит-стоп и проверить состояние машин. Затем команда попросила Фернандо сойти с дистанции, чтобы сохранить компоненты. Данные и опыт, полученные в эти выходные, помогут нам при подготовке к следующему этапу».