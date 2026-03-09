Ферстаппен выступит в марафоне «24 часа Нюрбургринга»

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Четырехкратный чемпион «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен примет участие в гоночном марафоне «24 часа Нюрбургринга», сообщается на странице серии Intercontinental GT Challenge в соцсети X.
Ферстаппен выступит за свою команду Verstappen Racing и будет пилотировать Mercedes-AMG GT3. Кроме него, экипаж под номером 3 составят австриец Лукас Ауэр, француз Жюль Гунон и испанец Даниэль Хункаделья. Также квартет 21 марта выйдет на старт второго этапа чемпионата Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS) — серии гонок на выносливость на трассе «Нюрбургринг».
В сентябре Ферстаппен получил лицензию для участия в гонках на выносливость класса GT3 на немецком автодроме. Позднее в том же месяце он одержал победу в своей дебютной гонке в NLS.
Марафон «24 часа Нюрбургринга» пройдет с 14 по 17 мая между этапами чемпионата «Формулы-1» в Майами и Монреале.