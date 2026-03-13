Первый в сезоне «Формулы-1» этап со спринтерской гонкой пройдет в Китае

Стартовый этап, который прошел в Австралии, показал, что лучше всех к новому техническому регламенту подготовились в «Мерседесе». Британец Джордж Расселл финишировал первым, а итальянец Кими Антонелли принес команде победный дубль. Следом за ними расположились пилоты «Феррари» — монегаск Шарль Леклер и британец Льюис Хэмилтон. А вот обладатель Кубка конструкторов последних двух лет «Макларен» стартовал блекло — чемпион мира британец Ландо Норрис стал пятым, а австралиец Оскар Пиастри и вовсе умудрился вылететь на установочном круге. Не избежал проблем и четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — из-за технической неисправности он вылетел в квалификации, но в гонке сумел прорваться на шестое место.