Первый в сезоне «Формулы-1» этап со спринтерской гонкой пройдет в Китае

ШАНХАЙ, 13 марта. /ТАСС/. Программа второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2026 года — Гран-при Китая — стартует в пятницу в Шанхае. Данный этап станет первым в чемпионате, в рамках которого состоится спринтерская гонка.
Всего таких Гран-при будет шесть. В пятницу будет проведена квалификация к спринтерской гонке, в субботу сперва пройдет заезд на 100 км, а после состоится квалификация к основной воскресной гонке. Система начисления очков за спринт осталась прежней, их получат первые восемь пилотов: победитель заработает восемь баллов, финишировавший восьмым — один.
Стартовый этап, который прошел в Австралии, показал, что лучше всех к новому техническому регламенту подготовились в «Мерседесе». Британец Джордж Расселл финишировал первым, а итальянец Кими Антонелли принес команде победный дубль. Следом за ними расположились пилоты «Феррари» — монегаск Шарль Леклер и британец Льюис Хэмилтон. А вот обладатель Кубка конструкторов последних двух лет «Макларен» стартовал блекло — чемпион мира британец Ландо Норрис стал пятым, а австралиец Оскар Пиастри и вовсе умудрился вылететь на установочном круге. Не избежал проблем и четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — из-за технической неисправности он вылетел в квалификации, но в гонке сумел прорваться на шестое место.
Автодром в Шанхае был построен по проекту главного архитектора «Формулы-1» Германа Тильке, первая гонка здесь состоялась в 2004 году. Форма трассы напоминает иероглиф «шан». Автодром построен на болоте, которое осушили, затем забили в грунт более 40 тыс. свай на глубину до 80 метров, а после этого заполнили котловину полиэстером (всего 400 тонн). Общая стоимость автодрома превысила $450 млн.
Среди действующих пилотов больше всего побед в Китае одержал Хэмилтон — шесть. Дважды первым финишировал испанец Фернандо Алонсо, по разу выигрывали Ферстаппен и Пиастри.
В пятницу пройдут свободная практика (06:30 мск) и квалификация к спринтерской гонке (10:30 мск). В субботу состоятся спринт (06:00 мск) и квалификация (10:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье основной гонкой (10:00 мск).