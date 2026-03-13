Ричмонд
Расселл выиграл квалификацию к спринту Гран-при Китая

Пилот «Мерседеса» Расселл выиграл квалификацию к спринту Гран-при Китая.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Британский пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл стал победителем квалификации к спринтерской гонке второго этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Китая, который проходит на автодроме в Шанхае.

Лучший круг Расселла — 1 минута 31,520 секунды. Вторым стал его партнер по команде итальянец Кими Антонелли (+0,289), Третье место занял действующий чемпион «Формулы-1» британец Ландо Норрис из «Макларена» (+0,621).

Также в первой десятке финишировали: 4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Феррари»; +0,641), 5. Оскар Пиастри (Австралия, «Макларен»; +0,704), 6. Шарль Леклер (Монако, «Феррари»; +1,008), 7. Пьер Гасли (Франция, «Альпин»; +1,368), 8. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл»; +1,734), 9. Оливер Берман (Великобритания, «Хаас»; +1,889), 10. Исак Хаджар (Франция, «Ред Булл»; +2,203).

Спринт Гран-при Китая пройдет в субботу, в тот же день состоится квалификация к воскресной гонке.

