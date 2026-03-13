Ричмонд
Ферстаппен заявил, что новый болид Red Bull непригоден для езды

В пятницу прошла квалификация к спринту Гран-при Китая, голландец занял в ней лишь восьмое место.

Источник: Reuters

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен после спринтерской квалификации на Гран-при Китая заявил, что болид Red Bull непригоден для езды. Его слова приводит ESPN.

В пятницу, 13 марта, на автодроме в Шанхае прошла квалификация к спринту второго этапа сезона чемпионата «Формулы-1». Ферстаппен показал лишь восьмой результат, уступив Джорджу Расселлу из Mercedes 1,7 секунды.

«Машина непригодна для езды. У нас никогда не было ничего настолько плохого», — сказал Ферстаппен.

По словам гонщика, во время предсезонных тестов новые болиды были похожи на «Формулу-E на стероидах» (чемпионат по гонкам на электромобилях с открытыми колесами. — РБК). Он также пошутил, что теперь готовится к гонкам, играя в Mario Kart (серия компьютерных игр в жанре гонок. — РБК).

Ранее он неоднократно выражал недовольство новыми гибридными двигателями «Формулы-1», в которых мощность сгорания топлива и электрическая мощность распределяются в соотношении 50 на 50, что вынуждает пилотов в первую очередь управлять энергией батареи, а не атаковать на пределе.

Спринт Гран-при Китая пройдет в субботу, в тот же день состоится квалификация к воскресной гонке.

