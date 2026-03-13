Ферстаппен заявил, что новый болид Red Bull непригоден для езды

По словам гонщика, во время предсезонных тестов новые болиды были похожи на «Формулу-E на стероидах» (чемпионат по гонкам на электромобилях с открытыми колесами. — РБК). Он также пошутил, что теперь готовится к гонкам, играя в Mario Kart (серия компьютерных игр в жанре гонок. — РБК).