Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Формула-1» отменит Гран-при в двух странах из-за войны США и Ирана

Гран-при «Формулы-1», запланированные на апрель в Бахрейне и Саудовской Аравии, будут отменены из-за продолжающегося конфликта между США, Израилем и Ираном. Об этом 13 марта сообщил телеканал «Би-би-си» со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

Гонки должны были пройти в Бахрейне с 10 по 12 апреля, а затем в Джидде с 17 по 19 апреля. В результате изменений в календаре чемпионат сократится до 22 этапов. Официальное подтверждение решения будет сделано до конца следующей недели.

По данным телеканала, из-за отмены гонок «Формула-1» потеряет около £100 млн, так как Бахрейн и Саудовская Аравия входят в число стран с самыми высокими сборами за проведение Гран-при.

Отмечается, что организаторы рассматривали возможность переноса гонок в Португалию, Италию и Турцию, однако отказались от этой идеи, посчитав, что из-за нехватки времени сложно будет организовать соревнования и получить необходимую плату за проведение чемпионата.

Сборная Ирана 11 марта отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. Министр спорта Исламской Республики Ахмад Доньямали заявил, что тысячи мирных жителей погибли в результате атак США и Израиля, а Ирану «навязали две войны».

Президент США Дональд Трамп на следующий день заявил, что национальная сборная Ирана может участвовать в чемпионате мира по футболу в 2026 году, однако это неуместно.