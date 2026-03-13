«Формула-1» отменит Гран-при в двух странах из-за войны США и Ирана

Гонки должны были пройти в Бахрейне с 10 по 12 апреля, а затем в Джидде с 17 по 19 апреля. В результате изменений в календаре чемпионат сократится до 22 этапов. Официальное подтверждение решения будет сделано до конца следующей недели.
По данным телеканала, из-за отмены гонок «Формула-1» потеряет около £100 млн, так как Бахрейн и Саудовская Аравия входят в число стран с самыми высокими сборами за проведение Гран-при.
Отмечается, что организаторы рассматривали возможность переноса гонок в Португалию, Италию и Турцию, однако отказались от этой идеи, посчитав, что из-за нехватки времени сложно будет организовать соревнования и получить необходимую плату за проведение чемпионата.
Сборная Ирана 11 марта отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. Министр спорта Исламской Республики Ахмад Доньямали заявил, что тысячи мирных жителей погибли в результате атак США и Израиля, а Ирану «навязали две войны».
Президент США Дональд Трамп на следующий день заявил, что национальная сборная Ирана может участвовать в чемпионате мира по футболу в 2026 году, однако это неуместно.