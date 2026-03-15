Оба болида «Макларена» не стартовали в гонке Гран-при Китая «Формулы-1»

Пилоты «Макларена» Норрис и Пиастри не стартовали в гонке Гран-при Китая.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Действующий чемпион «Формулы-1» британец Ландо Норрис из команды «Макларен» не смог стартовать в гонке на Гран-при Китая — втором этапе нового сезона.

За 20 минут до начала гонки «Макларен» сообщил, что обнаружил проблемы в болиде британца и проводит над ним работы. На тот момент его машина была единственной, оставшейся в гараже, в то время как остальные гонщики заняли свои места на стартовой решетке.

Болид его партнера по команде австралийца Оскара Пиастри позднее загнали в гараж за несколько минут до старта.

Не стартовали также гонщик «Уильямса» Александер Албон из Таиланда и бразильский пилот «Ауди» Габриэль Бортолето.