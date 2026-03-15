Ферстаппен досрочно завершил гонку на Гран-при Китая

ШАНХАЙ, 15 марта. /ТАСС/. Представитель Нидерландов Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», не сумел завершить гонку чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» на этапе Гран-при Китая.
На 47-м круге Ферстаппен завершил заезд из-за возникших проблем с силовой установкой.
Ранее ТАСС сообщал, что четыре гонщика, включая действующего чемпиона «Формулы-1» британца Ландо Норриса («Макларен»), снялись с гонки перед ее началом из-за технических проблем с машинами. По ходу заезда, помимо Ферстаппена, с дистанции сошли оба гонщика «Астон Мартин».
