Льюис Хэмилтон впервые попал на подиум в «Формуле-1» в составе Ferrari

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон впервые попал на подиум в составе команды Ferrari. 41-летний британец занял третье место на Гран-при Китая.
Хэмилтон проводит второй сезон в Ferrari. В прошлом он выступил неудачно, заняв только шестое место в общем зачете и ни разу не попав в топ-3.
Лучшим на Гран-при Китая стал 19-летний итальянский пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли.
Хэмилтон одержал 105 побед в гонках «Формулы-1», на его счету семь чемпионских титулов, а рекордный восьмой ему не дал в 2021 году завоевать пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который опередил британца на последнем круге финального этапа.
Последний раз в Гран-при Хэмилтон побеждал в 2021 году.
Узнать больше по теме
Биография Льюиса Хэмилтона: карьера и личная жизнь гонщика
Мир автоспорта и конкретно Формулы-1 знает имена множества героев, ставших легендами ещё во время карьеры. Славу гонщика номер 1 могут оспаривать несколько таких легенд, но самые весомые права на это звание сегодня имеет Льюис Хэмилтон. Биография спортсмена — это настоящий пример правильного тайм-менеджмента и инстинкта спортивного убийцы.