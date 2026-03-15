Льюис Хэмилтон впервые попал на подиум в «Формуле-1» в составе Ferrari

Семикратный чемпион «Формулы-1» занял третье место на Гран-при Китая.

Источник: Getty Images

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон впервые попал на подиум в составе команды Ferrari. 41-летний британец занял третье место на Гран-при Китая.

Хэмилтон проводит второй сезон в Ferrari. В прошлом он выступил неудачно, заняв только шестое место в общем зачете и ни разу не попав в топ-3.

Лучшим на Гран-при Китая стал 19-летний итальянский пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли.

Хэмилтон одержал 105 побед в гонках «Формулы-1», на его счету семь чемпионских титулов, а рекордный восьмой ему не дал в 2021 году завоевать пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который опередил британца на последнем круге финального этапа.

Последний раз в Гран-при Хэмилтон побеждал в 2021 году.

