Стало известно, почему пилоты «Макларена» не стартовали на Гран-при Китая

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Причиной невыхода пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на старт гонки Гран-при Китая чемпионата «Формулы-1» стали электрические неисправности в силовой установке, сообщается на сайте команды.
В воскресенье оба пилота «Макларена» не сумели стартовать в гонке на втором этапе чемпионата «Формулы-1». Первоначально болид Норриса остался единственным в боксах, машину Пиастри загнали в гараж со стартовой решетки за несколько минут до старта.
«Между квалификацией в субботу и запуском двигателя в боксах перед гонкой ничего не изменилось, но, когда мы готовили машину Ландо к выезду из боксов, была обнаружена электрическая неисправность в силовой установке. Мы попытались устранить ее, но это оказалось невозможно, что привело к первому в его карьере сорванному старту Гран-при “Формулы-1”, — сказал руководитель “Макларена” Андреа Стелла.
«Затем на стартовой решетке мы обнаружили еще одну электрическую неисправность в силовой установке Оскара, которую не удалось устранить, в результате чего машину пришлось вернуть в боксы для дальнейшего расследования проблемы. Похоже, это отдельные электрические неисправности силового агрегата, возникшие одновременно, крайне неудачное совпадение, из-за которого сегодня днем ни одна из машин не смогла стартовать в гонке», — добавил он.
Действующий чемпион «Формулы-1» Норрис после двух этапов занимает шестое место в зачете пилотов, финишировавший лишь в спринте в рамках Гран-при Китая Пиастри идет 12-м.