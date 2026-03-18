«Абсолютный фейк». В «Формуле-1» зреет бунт против новых болидов и искусственных правил

Первые два этапа чемпионата «Формулы-1» подняли волну негатива в отношении нового технического регламента. В этом виде спорта любые реформы обычно встречают в штыки, однако сейчас критика кажется беспрецедентно жесткой. Гневные высказывания породили набор мемов и оскорбительных ярлыков.
Гонки в нынешнем формате сравнивают с мультяшной компьютерной игрой Mario Kart, называют «Формулой Е на стероидах», «гонками программистов», «битвой батарей» и «фальшивыми соревнованиями тактик для автопилотов». Очевидно, что назад в краткосрочной перспективе не отыграть, однако во время апрельской паузы организаторам придется вносить какие-то коррективы. Иначе королевская серия рискует потерять не только часть болельщиков, но и некоторых звезд, не готовых смириться со спорными нововведениями.
Организаторы думают только в категориях шоу
«Формула-1» уже более четырех десятилетий — вершина автоспорта и лицо автопрома. Однако в современном мире отношение к легковым машинам и их использованию в обычной жизни поменялось радикально. В тренде — экологичность и простота в управлении. Мощь двигателей и искусство пилотажа, которыми славилась королевская серия в прошлом, сейчас выглядят олдскульно. И поэтому попытки организаторов чемпионата освежить регламент и не превращаться в гонки ретромобилей выглядят логично. Однако, как показал старт нынешнего сезона, подобные усилия сталкиваются с яростным сопротивлением тех, кто привык воспринимать «Формулу-1» как битву гладиаторов за рулем механических монстров.
Первая гонка сезона в Австралии оказалась не слишком показательной из-за особенностей трассы. Кроме того, после нее все команды были заняты переездом из Мельбурна в Шанхай. А вот Гран-при Китая, на котором доминатор последних лет «Макларен» оказался не в состоянии даже выйти на старт, а четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо не добрались до финиша, вызвал бурное обсуждение. Конечно, недовольство Ферстаппена во многом связано с неконкурентоспособностью машины «Ред Булл». Однако тема, что новый регламент, созданный для привлечения автопроизводителей и повышения зрелищности, привел к обратному эффекту и сделал гонки «фальшивыми», звучит очень громко.
«Это ужасно. Если кому-то такое нравится, значит, он действительно не понимает, что такое гонки, — заявил нидерландский гонщик. — Ты используешь форсаж, чтобы обогнать, но на следующей прямой у тебя садится батарея, и теперь уже соперник обгоняет тебя. Для меня это просто шутка какая-то. Это не гонки, это видеоигра Mario Kart. Я надеюсь, что организаторы не думают только в категориях шоу. Потому что если так, то это в конечном итоге ударит по ним же. Это может разрушить наш спорт. Как гонщик ты наслаждаешься, когда атакуешь, а теперь ты не можешь ехать в полную силу… Это большой шаг назад, это не похоже на “Формулу-1”, это скорее “Формула Е” на стероидах».
«Новые правила, конечно, не благоприятствуют Ферстаппену и его стилю ведения гонок, — поддержал главную звезду серии последних лет бывший босс “Формулы-1” Берни Экклстоун. — Речь идет не столько о чистых гонках, сколько о направлении развития: больше регламента, больше правил для гонщиков… Этого делать нельзя! ДНК королевской серии заключается в том, что это чемпионат мира для пилотов, а не для инженеров и программистов. “Формула-1” сейчас больше конкурирует с “Формулой E”. Возможно, каким-то болельщикам это понравится, но точно не всем. Опасность в том, что мы потеряем многих фанатов. Я искренне надеюсь, что ошибаюсь».
«Мы сами усложнили себе жизнь»
В чем же суть претензий тех, кто считает, что новый регламент убивает престижную автогоночную серию? В первую очередь их бесит, что в новых гибридах соотношение мощности двигателя внутреннего сгорания и электромотора составляет примерно 50 на 50. Из-за этого пилоты вынуждены постоянно думать о заряде батареи, а не просто атаковать на пределе. Умение беречь энергию для использования «обгонной кнопки» сейчас чуть ли не важнее традиционных навыков пилотирования с выбором оптимальной траектории, тактики дозаправок и замены шин.
Кроме того, ряд машин испытывают огромные технические проблемы со стартом и вибрацией на трассе. Из-за запредельной тряски «Астон Мартина» на Гран-при Китая Фернандо Алонсо был вынужден отпускать руль на огромной скорости и в итоге сошел, поскольку перестал чувствовать руки и ноги.
«Мы перешли от лучших машин, когда-либо созданных в “Формуле-1” и самых приятных в управлении, вероятно, к худшим, — заявил действующий чемпион мира, пилот “Макларен” Ландо Норрис. — Это отстой, что нам приходится с этим жить. Пилотирование новых машин не доставляет никакого удовольствия. Все очень искусственно и зависит от того, как поведет себя силовой агрегат, а это происходит совершенно случайным образом. В зависимости от того, что сделает пилот, разница в скорости может составить 30, 40, 50 км/ч. Если кто-то столкнется в таких условиях, машину может подбросить, она перелетит через ограждения, причинив огромные повреждения и самому пилоту, и, возможно, кому-то еще».
«Я на сто процентов уверен, что это не та “Формула-1”, которую я хочу видеть. И думаю, люди наверху тоже это понимают, — заявил пилот “Уильямс” Карлос Сайнс. — Создается ощущение, что организаторы пытаются изо всех сил продать то, что не является правильным для королевской серии. Массовые технические проблемы, включая сходы до старта, бьют по имиджу чемпионата. Это не лучшая картина для “Формулы-1”. Мы сами усложнили себе жизнь, создав невероятно сложные двигатели, программное обеспечение и батареи. Это по-прежнему задача команд — сделать все надежным, но при таких сложных правилах это крайне трудно».
«Происходящее — абсолютный фейк», — охарактеризовал нововведения Серхио Перес из «Кадиллак».
«Это батареи обгоняли друг друга»
Конечно, не все разделяют мнение о том, что «Формула-1» променяла искусство пилотирования и борьбы с перегрузками на «менеджмент распределения энергии». Например, пилоты «Феррари», которая сейчас выглядит вполне конкурентоспособной, хоть и отстает от «Мерседес», высказываются о новом регламенте очень положительно.
«Мне понравилось. Эти машины неплохо подходят для гонок, в Китае мы с Льюисом отлично поборолись, — приводит Autosport слова Шарля Леклера. — Это была очень честная, напряженная, но справедливая борьба, что приятно, в которой мы активно использовали разные тактические приемы, переключая режимы на руле. Управление энергией на круге в борьбе с соперником добавило интереса. У нас уже не прежние машины со сверхбольшой прижимной силой, что были раньше. Есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание, но гоняться на них интересно. Нужно скорректировать квалификацию, чтобы она больше походила на “Формулу-1”, но в FIA работают над этим и, надеюсь, найдут решение».
«Новые правила — это весело! Да, это другие гонки, но они доставляют удовольствие. Так чего же вы еще ждете? Хотите хорошего шоу? У нас отличное шоу! — отметил в интервью Sky Sport чемпион мира 1997 года Жак Вильнев. — Мы гонялись по другим правилам, это было по-своему непросто, а здесь все по-другому. Здесь нужны другие навыки. Хотя лучшие гонщики по-прежнему оказываются впереди. Гонка в Китае получилась такой веселой потому, что мы не знали, чего ожидать. Если у нас будет десять гонок с таким сценарием, это может утомить, но пока этого нет. Разница между тем, используют гонщики доступную энергию или нет, огромна. Сейчас это просто весело. Посмотрим, что будет дальше».
Однако критических голосов пока явно больше и с этим надо что-то делать — хотя бы ради того, чтобы остановить вал негативного пиара. «Некоторые встретили с эйфорией обгоны между Леклером и Расселом, но это просто мираж и дым, — заявил бывший советник “Ред Булл” Хельмут Марко. — В реальности это батареи обгоняли друг друга. Как только батарея разряжалась, пилот становился просто пассажиром. Провоцируя, скажу: на церемонии награждения в конце года FIA должна вручать трофей чемпиона лучшему программисту. Гонщик больше не может влиять на результат».
29 марта в «Формуле-1» пройдет третий этап нового сезона — Гран-при Японии, после которого из-за отмены гонок в Бахрейне и Джидде образуется внеплановый перерыв в пять недель. Многие считают, что его надо использовать для того, чтобы скорректировать самые вопиющие моменты. Например, снизить роль рекуперации энергии и программных нюансов. Серию и так раньше критиковали за то, что техника здесь играет определяющую роль по сравнению с человеческим фактором. Но сейчас же речь даже не о механике и электронике, а о диктате компьютерного софта, который превращает соревнования в некий симулятор и ставит вопрос: а нужны ли вообще в современной «Формуле-1» пилоты? Не исключено, что замена людей на ИИ в нынешней ситуации даже добавит чемпионату если не интриги, то радикальности.
Автор: Олег Шамонаев