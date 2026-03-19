Эдриан Ньюи уйдет с поста директора «Астон Мартина»

Ньюи перейдет на должность, где он будет заниматься лишь техническими вопросами, в то время как место руководителя займет экс-глава «Ауди» Джонатан Уитли.
Как сообщает Motorsport, в «Астон Мартине» хотят осуществить переход Уитли как можно скорее, но условия трансфера будут зависеть от его контракта с «Ауди».
Пока неизвестно, кто заменит Уитли во главе «Ауди».
Ньюи подвергся критике на старте сезона Формулы-1 за плохое состояние болида образца 2026 года на фоне смены технического регламента.
В последней гонке, Гран-при Китая, оба пилота «Астон Мартина» Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл сошли с трассы после 32 и 9 кругов соответственно.