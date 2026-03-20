Руководитель команды «Формулы-1» «Ауди» ушел в отставку

Уитли 58 лет. Он начал работу в «Формуле-1» в начале 1990-х в команде «Бенеттон». С 2006-го по 2024-й британец работал в «Ред Булл», после чего было объявлено о его переходе в «Ауди». Для команды сезон-2026 является дебютным в «Формуле-1».