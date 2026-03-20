Руководитель команды «Формулы-1» «Ауди» ушел в отставку

Уитли покинул пост руководителя команды «Формулы-1» «Ауди».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Джонатан Уитли покинул пост руководителя «Ауди», сообщается на сайте команды «Формулы-1».

Отмечается, что функционер уходит с должности по личным причинам. Глава проекта «Ауди» Маттиа Бинотта будет исполнять обязанности руководителя команды. Будущая структура «Ауди» будет определена позднее.

После двух этапов нового сезона «королевских гонок» команда набрала 2 очка.

Уитли 58 лет. Он начал работу в «Формуле-1» в начале 1990-х в команде «Бенеттон». С 2006-го по 2024-й британец работал в «Ред Булл», после чего было объявлено о его переходе в «Ауди». Для команды сезон-2026 является дебютным в «Формуле-1».