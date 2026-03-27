В Японии стартует третий этап сезона «Формулы-1»

ТОКИО, 27 марта. /ТАСС/. Программа третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2026 года — Гран-при Японии — стартует в пятницу на автодроме «Судзука» двумя свободными практиками.
Начало сезона проходит под диктовку «Мерседеса»: первую гонку выиграл британец Джордж Расселл, вторую — итальянец Кими Антонелли, для которого та победа стала дебютной в «королевских гонках». Никто пока и близко не может составить конкуренцию немецкой команде. Вторым по силе коллективом сейчас является «Феррари». У остальных же возникает масса сложностей с новым техническим регламентом. В их числе и обладатель Кубка конструкторов последних двух сезонов «Макларен» — на прошлом этапе в Китае британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри и вовсе не смогли выйти на старт. Не добрался до финиша на трассе в Шанхае и четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Конфигурация трассы «Судзука» уникальна — она имеет своеобразную форму восьмерки (для пересечения используется мост) и является единственной подобной в чемпионате. Трасса была открыта в 1961 году, а Гран-при «Формулы-1» она принимает с 1987-го. В 2020 и 2021 годах этап не проводился из-за пандемии коронавируса.
За годы существования автодром реконструировали четыре раза. После серьезной аварии шотландца Алана Макниша в 2002 году был немного перестроен один из самых известных поворотов в календаре «Формулы-1» (130R), который гонщики проходят на скорости 300 км/ч. В остальном трасса подвергалась только косметическому ремонту.
Рекордсменом по количеству побед в Японии является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер, поднимавшийся на высшую ступень пьедестала почета шесть раз. Из действующих пилотов пять раз здесь побеждал британец Льюис Хэмилтон, четырежды — Ферстаппен, дважды — испанец Фернандо Алонсо, один раз — финн Валттери Боттас.
Первая часть свободных заездов начнется в 05:30 мск, вторая — в 09:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (05:30 мск) и квалификация (09:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (08:00 мск). После Гран-при Японии в чемпионате наступит вынужденная четырехнедельная пауза — ранее из-за ситуации на Ближнем Востоке были отменены этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии.