В Японии стартует третий этап сезона «Формулы-1»

Начало сезона проходит под диктовку «Мерседеса»: первую гонку выиграл британец Джордж Расселл, вторую — итальянец Кими Антонелли, для которого та победа стала дебютной в «королевских гонках». Никто пока и близко не может составить конкуренцию немецкой команде. Вторым по силе коллективом сейчас является «Феррари». У остальных же возникает масса сложностей с новым техническим регламентом. В их числе и обладатель Кубка конструкторов последних двух сезонов «Макларен» — на прошлом этапе в Китае британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри и вовсе не смогли выйти на старт. Не добрался до финиша на трассе в Шанхае и четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».