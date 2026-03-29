Пилот «Хааса» Берман повредил колено из-за аварии на Гран-при Японии

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Британский пилот команды «Хаас» Оливер Берман повредил колено в результате аварии во время гонки третьего этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Японии, который проходит на автодроме в Судзуке, сообщает Sky Sports.
Берман во время 22-го круга потерял управление при попытке обгона, его болид развернулся, вылетел в зону безопасности и ударился о заграждение. Берман выбрался из болида, но не мог самостоятельно встать на ноги и покинул трассу в сопровождении стюардов.
Как сообщил представитель «Хааса», Берман избежал перелома, но был отправлен в медицинский центр на рентген, у него ушиб правого колена.
Берману 20 лет, он занимал пятое место в зачете пилотов перед третьим этапом.