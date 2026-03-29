Ферстаппен намекнул на уход из «Формулы-1»

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, отвечая на вопрос о своем будущем, заявил, что в жизни существует не только «Формула-1».
В воскресенье на трассе в Судзуке прошла гонка Гран-при Японии «Формулы-1». Победителем стал итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли. Ферстаппен стал восьмым. Лучшим результатом нидерландца в нынешнем сезоне стало шестое место на Гран-при Австралии.
«Жизнь продолжается, есть не только “Формула-1”. Должно оставаться и удовольствие», — цитирует Ферстаппена NOS.
Спортсмен также рассказал о своих ощущениях во время гонки и вновь раскритиковал новый регламент о примерно равном распределении мощности между двигателем внутреннего сгорания и электрической частью силовой установки.
«Я считал круги до финиша. Пятнадцать, десять, пять. А потом все закончилось. Обгонять должным образом невозможно. Ты можешь обойти соперника, но уже на следующей прямой у тебя нет заряда батареи. Я пытаюсь отнестись к этому с юмором, потому что постоянно ходить расстроенным — тоже не выход. Но так быть не должно», — сказал пилот, выразив надежду на то, что до Гран-при Майами «Ред Булл» удастся сделать болид более управляемым..
Ферстаппену 28 лет. Он становился чемпионом «Формулы-1» четыре года подряд (2021−2024). Также гонщик является рекордсменом по количеству побед в одном сезоне и выигранным подряд Гран-при.