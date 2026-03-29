Ферстаппен намекнул на уход из «Формулы-1»

Ферстаппен о своем будущем: жизнь продолжается, есть не только «Формула-1».

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, отвечая на вопрос о своем будущем, заявил, что в жизни существует не только «Формула-1».

В воскресенье на трассе в Судзуке прошла гонка Гран-при Японии «Формулы-1». Победителем стал итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли. Ферстаппен стал восьмым. Лучшим результатом нидерландца в нынешнем сезоне стало шестое место на Гран-при Австралии.

«Жизнь продолжается, есть не только “Формула-1”. Должно оставаться и удовольствие», — цитирует Ферстаппена NOS.

Спортсмен также рассказал о своих ощущениях во время гонки и вновь раскритиковал новый регламент о примерно равном распределении мощности между двигателем внутреннего сгорания и электрической частью силовой установки.

«Я считал круги до финиша. Пятнадцать, десять, пять. А потом все закончилось. Обгонять должным образом невозможно. Ты можешь обойти соперника, но уже на следующей прямой у тебя нет заряда батареи. Я пытаюсь отнестись к этому с юмором, потому что постоянно ходить расстроенным — тоже не выход. Но так быть не должно», — сказал пилот, выразив надежду на то, что до Гран-при Майами «Ред Булл» удастся сделать болид более управляемым..

Ферстаппену 28 лет. Он становился чемпионом «Формулы-1» четыре года подряд (2021−2024). Также гонщик является рекордсменом по количеству побед в одном сезоне и выигранным подряд Гран-при.

Узнать больше по теме
Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
Читать дальше