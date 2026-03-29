Хэмилтон — о шестом месте на Гран-при Японии: «Все получилось ужасно»

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Феррари» поделился мнением об итогах Гран-при Японии, где занял шестое место.

Источник: Reuters

«В общем, все получилось ужасно, потому что я был третьим, а в итоге откатился назад. Мне просто нужно понять, где я терял всю мощность. Сегодня у меня была настоящая нехватка мощности, особенно на втором отрезке. Но на протяжении большей части гонки, даже с самого начала, я не мог держаться за другими из-за недостатка мощности.

Я действительно этого не понимаю. Я на полном газу и управляю энергией, как меня просят, но по какой-то причине сегодня просто не хватало мощности. Так что нам нужно выяснить, все ли так с машиной или нет, тем не менее мы набрали несколько очков», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 1 по 3 мая в Майами (США).

41-летний Хэмилтон делит с немцем Михаэлем Шумахером первое место в истории «Формулы-1» по числу чемпионских титулов. Он также является рекордсменом по количеству выигранных гонок (105), подиумов (203) и поул-позиций (104).

