Ферстаппен хочет уйти из «Формулы-1». Шантаж звезды или битва за спасение автоспорта?

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен после громких заявлений в Японии окончательно стал главным оппозиционером «Формулы-1». В трех первых Гран-при нового сезона 28-летний голландец ни разу не поднимался выше шестого места, но уверяет, что главная причина его критического настроя — не результаты. C новыми гибридными двигателями звездный пилот не получает удовольствия от гонок. Новый технический регламент превратил королевскую серию в другой вид спорта — прежние навыки и таланты стали бесполезными. И лидеры прошлых лет должны либо приспособиться к новым условиям, либо добиться отката к старым правилам. Ну или перейти в олдскульные чемпионаты, которые меньше зависят от давления автопроизводителей.
Противоестественные гонки
«Когда ты едешь седьмым-восьмым и не получаешь удовольствия от пилотажа, то это противоестественно, — признался Ферстаппен в интервью BBC Sport. — Да, я стараюсь привыкнуть, но хорошего мало. Происходящее на трассе сейчас не похоже на гонки. И в конце концов ты понимаешь: это не то, чем я хочу заниматься. Конечно, можно закрыть глаза и просто зарабатывать деньги. Однако гонки — моя страсть. Я с детства мечтал стать гонщиком, и меня не волновало, сколько денег мне заплатят. И сейчас дело тоже не в этом. Я постоянно твержу себе, что нужно получать удовольствие от работы. Заставляю себя выкладываться на сто процентов. Но, на мой взгляд, это ненормально, ведь сейчас я делаю то, что мне не нравится».
«Люди могут сказать: “Ну ты многого добился, так чего жалуешься?” Может, они и правда так думают, но я — нет, — продолжил Макс. — Не нужно меня жалеть. У меня все будет хорошо. В моей голове много других проектов, которыми я увлечен. Гонки GT3 — один из них. Я не только участвую в соревнованиях, но и поддерживаю команду. Заниматься этим действительно приятно и весело. И я хочу продолжать делать это и в будущем. Если я покину “Формулу-1”, мне будет чем заняться. Мне нравится работать с “Ред Булл” — это моя вторая семья. Но, к сожалению, с новыми машинами я не получаю от гонок удовольствия».
Текущий контракт Макса Ферстаппена с командой Red Bull Racing рассчитан до конца 2028 года. Он предполагает зарплату до 65 миллионов долларов в год с возможностью заработать еще до 15 миллионов в качестве бонусов. Едва ли нидерландец сможет получить сравнимые деньги в других сериях. Кроме того, пилоты «Формулы-1», в отличие от многих других коллег, имеют возможность заключать самые выгодные рекламные контракты. При этом разорвать соглашение в одностороннем порядке (без выплаты компенсации) голландцу сейчас достаточно легко — Макс может уйти после завершения нынешнего сезона, если не будет занимать как минимум второе место в личном зачете к летнему перерыву 2026 года. А нынешние результаты машин «Ред Булл» оставляют мало надежд на восстановление конкурентоспособности в ближайшие месяцы.
«Формуле-1» не нужны подхалимы
Ферстаппен выступает в «Формуле-1» начиная с сезона-2015 и последние семь лет стабильно входит в топ-3 самых успешных пилотов. Многие считают его главным талантом серии, если принимать во внимание чисто гоночные качества. Конечно, во время его карьеры бывало всякое — Макс ссорился с командой и с ее отдельными руководителями, вел переговоры о переходе в «Мерседес» и «Астон Мартин» и влипал в разные неприятности. Но сейчас, похоже, наступил самый тяжелый момент в отношениях четырехкратного чемпиона мира с королевской серией. То, что голландец находится в сумеречном психологическом состоянии, стало понятно накануне гонки в Судзуке, когда звездный пилот устроил на пресс-конференции перепалку с британским журналистом Джайлзом Ричардсом.
Конфликт гонщика и обозревателя The Guardian начался в декабре прошлого года, когда Ричардс спросил Ферстаппена, не жалеет ли Макс об аварии с Джорджем Расселлом на Гран-при Испании. Дело в том, что голландец проиграл титул-2025 Ландо Норрису, уступив всего два очка, а столкновение в Монмело привело к потере девяти очков. Ферстаппен воспринял вопрос как проявление неуважения и попытку выставить его виноватым в проигрыше. Он заявил, что Ричардс задал вопрос с «плохим умыслом и при этом глупо ухмылялся». Почти через пять месяцев после этого инцидента Макс отказался начинать пресс-конференцию перед Гран-при Японии до тех пор, пока Джайлз не покинет помещение. После короткой перепалки, в ходе которой Ричардс пытался возмущаться, пилот трижды повторил: «Пошел вон!».
Журналистское сообщество призвало FIA вмешаться, заявляя, что «черные списки» и агрессивное поведение пилотов подрывают свободу слова и вредят имиджу автоспорта«. Однако у международной федерации и без этого много претензий к Ферстаппену, который стал главным критиком новых правил по накоплению энергии на трассе и запустил обидный мем про Mario Kart (новым болидам теперь не избавиться от ярлыка из этой мультяшной видеоигры). При этом за Макса ожидаемо вступился его отец Йос Ферстаппен, заявивший, что его сын критикует новые машины по делу и провал “Ред Булл” в 2026 году тут ни при чем.
«Складывается ощущение, что некоторые люди в паддоке несут чушь только ради того, чтобы привлечь внимание, — отметил Ферстаппен-старший в интервью De Telegraaf. — Макс критикует новые правила не из-за низкой конкурентоспособности его машины. Я вообще не понимаю, почему кого-то задевают его слова. Он честно отвечает на вопросы, которые ему задают журналисты, а не поднимает эту тему сам. Может, стоит ценить его прямоту? Или вы хотите, чтобы в “Формуле-1” остались одни подхалимы?».
За руль можно посадить даже шеф-повара
Болельщики в соцсетях разделились в оценке поведения Ферстаппена. Многие хвалят Макса за принципиальность, считая, что «Формула-1» действительно взяла неправильный вектор развития и организаторы чемпионата должны срочно отказаться от «искусства управления батарейками». Другая часть аудитории критикует гонщика, заявляя, что разговоры об уходе начались, только когда «Ред Булл» перестал доминировать в серии. Фанаты пишут, что шантаж неуместен, а Максу пора повзрослеть и адаптироваться к новым правилам, как это делали чемпионы прошлого. Также голландцу предлагают взять паузу на будущий сезон, чтобы принять решение на холодную голову и здраво оценить свои перспективы в гонках на выносливость.
Между тем к критике новых правил присоединяются многие опытные гонщики. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который еще две недели назад после подиума на Гран-при Китая хвалил новые машины, в Японии стал только шестым и выразил неудовольствие текущим регламентом. «Я не понимаю эти правила. Я жму на газ, собираю электроэнергию точно там, где говорит команда, но мощности все равно нет. Едешь как на сломанной машине», — пожаловался британец BBC Sport.
«Я уже говорил, что за руль можно посадить нашего командного шеф-повара, — поддержал коллегу двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. — Навыки гонщика больше не нужны. Скоростные повороты превращены в станции зарядки: ты просто отпускаешь педаль газа и заправляешь батарею. Смелость больше не нужна. А обгоны теперь происходят непреднамеренно. У вас оказывается больше заряда, чем у машины впереди. Вы либо врезаетесь в нее, либо обгоняете — это скорее маневр уклонения, чем обгон».
А вот руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф, чьи подопечные благодаря новым правилам вернули себе лидерство, ожидаемо защищает изменения. «Гонки стали чистыми и захватывающими, — заявил менеджер в интервью DAZN. — Теперь пилотам приходится мыслить стратегически, чтобы обогнать соперника и удержаться впереди. Это серьезный вызов, который добавляет гонкам непредсказуемости».