Ферстаппен хочет уйти из «Формулы-1». Шантаж звезды или битва за спасение автоспорта?

«Когда ты едешь седьмым-восьмым и не получаешь удовольствия от пилотажа, то это противоестественно, — признался Ферстаппен в интервью BBC Sport. — Да, я стараюсь привыкнуть, но хорошего мало. Происходящее на трассе сейчас не похоже на гонки. И в конце концов ты понимаешь: это не то, чем я хочу заниматься. Конечно, можно закрыть глаза и просто зарабатывать деньги. Однако гонки — моя страсть. Я с детства мечтал стать гонщиком, и меня не волновало, сколько денег мне заплатят. И сейчас дело тоже не в этом. Я постоянно твержу себе, что нужно получать удовольствие от работы. Заставляю себя выкладываться на сто процентов. Но, на мой взгляд, это ненормально, ведь сейчас я делаю то, что мне не нравится».