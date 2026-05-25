Антонелли выиграл четвертый этап «Формулы-1» подряд

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Итальянский пилот команды «Мерседес» Кими Антонелли стал победителем пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран при Канады.
Второе место занял британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон. Третьим стал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Антонелли выиграл четвертую гонку подряд. Он является лидером общего зачета чемпионата, набрав 131 очко.
