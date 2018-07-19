Школьники из Миннесоты получили премию ESPY за достойное поведение в спорте
Американский телеканал ABC провел ежегодную церемонию награждения ESPY, вручив призы лучшим спортсменам сезона.
Американский телеканал ABC провел ежегодную церемонию награждения ESPY, вручив призы лучшим спортсменам сезона.
Одну из наград — за достойное поведение в спорте — получили школьники из Миннесоты.
В июне команда одного из них обыграла другую в бейсболе и вышла в финал чемпионата штата. В решающий момент питчер Тай Кон выбил из игры своего друга Джека Коцона и вместо того, чтобы праздновать победу со своей командой, сначала подбежал к своему другу и обнял его.
Известно, что Кон и Коцон дружат с 8 лет. Раньше они вместе играли в бейсбол, но потом стали учиться в разных школах и играть за разные команды.