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14:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Как помочь человеку, борющемуся с раком? Подтянуться 400 раз за час и собрать 70 тысяч долларов

Пантер «Нью-Орлеана» Томас Морстед помог собрать деньги для бывшего сотрудника клуба Кристофера Кордаро, который три года лечится от рака.

В прямом эфире на странице «Нью-Орлеана» в фэйсбуке 32-летний американский футболист подтянулся 418 раз за один час. За это время он собрал 72 тысячи долларов, которые перечислит в школьные фонды для детей Кордаро.

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В конце Морстед помог Кордаро подтянуться несколько раз под аплодисменты зрителей.

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