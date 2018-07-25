Как помочь человеку, борющемуся с раком? Подтянуться 400 раз за час и собрать 70 тысяч долларов
Пантер «Нью-Орлеана» Томас Морстед помог собрать деньги для бывшего сотрудника клуба Кристофера Кордаро, который три года лечится от рака.
Пантер «Нью-Орлеана» Томас Морстед помог собрать деньги для бывшего сотрудника клуба Кристофера Кордаро, который три года лечится от рака.
В прямом эфире на странице «Нью-Орлеана» в фэйсбуке 32-летний американский футболист подтянулся 418 раз за один час. За это время он собрал 72 тысячи долларов, которые перечислит в школьные фонды для детей Кордаро.
В конце Морстед помог Кордаро подтянуться несколько раз под аплодисменты зрителей.