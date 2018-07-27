Игрок НФЛ прилетел на первую тренировку на вертолете
Один из лучших игроков НФЛ Антонио Браун привлек к себе внимание, добравшись на первую тренировку «Питтсбург Стилерс» на вертолете.
Один из лучших игроков НФЛ Антонио Браун привлек к себе внимание, добравшись на первую тренировку «Питтсбург Стилерс» на вертолете.
Ресивер прилетел в расположение своей команды вместе с женой и тремя детьми.
Браун не первый раз прибывает на первую тренировку «Питтсбурга» необычным способом. В 2016 году он приехал на лимузине, а в 2017 — на ретромашине.