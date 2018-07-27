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15:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок НФЛ прилетел на первую тренировку на вертолете

Один из лучших игроков НФЛ Антонио Браун привлек к себе внимание, добравшись на первую тренировку «Питтсбург Стилерс» на вертолете.

Ресивер прилетел в расположение своей команды вместе с женой и тремя детьми.

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Браун не первый раз прибывает на первую тренировку «Питтсбурга» необычным способом. В 2016 году он приехал на лимузине, а в 2017 — на ретромашине.

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