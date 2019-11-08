Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Миннесота Уайлд
65
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
94
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Нью-Джерси Дэвилз
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Коламбус Блю Джэкетс
23
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Ванкувер Кэнакс
52
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Лос-Анджелес Кингз
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Вегас Голден Найтс
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
24
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Урал
Футбол. Еврокубки
7.11
Фейеноорд
Янг Бойз
11
Футбол. Еврокубки
7.11
Рейнджерс
Порту
20
Футбол. Еврокубки
7.11
Эспаньол
Лудогорец
60
Футбол. Еврокубки
7.11
Ференцварош
ЦСКА
00
Футбол. Еврокубки
7.11
Вольфсбург
Гент
13
Футбол. Еврокубки
7.11
Александрия
Сент-Этьен
22
Футбол. Еврокубки
7.11
Боруссия М
Рома
21
Футбол. Еврокубки
7.11
Вольфсберг
Истанбул Башакшехир
03
Футбол. Еврокубки
7.11
Брага
Бешикташ
31
Футбол. Еврокубки
7.11
Вулверхэмптон Уондерерс
Слован Бр
10
Футбол. Еврокубки
7.11
Манчестер Юнайтед
Партизан
30
Футбол. Еврокубки
7.11
АПОЭЛ
Карабах
21
Футбол. Еврокубки
7.11
Дюделанж
Севилья
25
Футбол. Еврокубки
7.11
Копенгаген
Динамо К
11
Футбол. Еврокубки
7.11
Лугано
Мальме
00
Футбол. Еврокубки
7.11
Базель
Хетафе
21
Футбол. Еврокубки
7.11
Краснодар
Трабзонспор
31
Футбол. Еврокубки
7.11
Русенборг
Спортинг
02
Футбол. Еврокубки
7.11
ЛАСК
ПСВ
41
Футбол. Еврокубки
7.11
Лацио
Селтик
12
Футбол. Еврокубки
7.11
ЧФР
Ренн
10
Футбол. Еврокубки
7.11
Стандард Л
Айнтрахт Ф
21
Хоккей. Европа
7.11
Чехия
Швеция
31
Все события
Фоторепортажи
11«Зенит» не смог обыграть ЦСКА, но первый круг закончил на первом месте
39«Авангард» прервал победную серию «Динамо»
7 ноября, источник: Sport24

«Лига нижнего белья»: в США продвигают женскую разновидность американского футбола

И добились немалых успехов.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

В январе 2003 года американский предприниматель Митчелл Мортаза сидел на трибунах Супербоула XXXVII между «Оклендом» и «Тампа-Бэй». В перерыве было запланировано выступление No Doubt и Шанайи Твейн, однако многие болельщики решили за этим не наблюдать, а сходить в туалет или купить еды. Митчелл обратил на это внимание и подумал: останется ли на трибунах большая часть болельщиков, если в перерыве в американский футбол сыграют девушки в нижнем белье?

Мортаза связался с агентами по кастингу, заключил сделки с моделями Playboy, нашел спонсоров. В перерыве следующего Супербоула был разыгран первый в истории Кубок нижнего белья: в 20-минутном матче «Эйфория» победила «Мечту» со счетом 6:0. Шоу транслировалось по телевизору, однако увидели его лишь те, кто заплатил $20−30.

Количество зрителей организаторов устроило, и на двух последующих Супербоулах в перерывах были разыграны еще два Кубка нижнего белья. Затем некоторое время Кубки не проводились, пока в 2009 году Митчелл не организовал Футбольную лигу нижнего белья — Lingerie Football League. В первом сезоне за победу боролись 10 команд, а в последние годы лига появилась еще в нескольких странах.


Нажмите,
чтобы включить звук

Сейчас матчи LFL собирают полные стадионы, команды тренируют бывшие игроки из Национальной футбольной лиги, судят матчи также арбитры из НФЛ. Отбор в команду ведется по нескольким критериям: красота, уверенность и атлетичность. А так выглядит главная страница официального сайта лиги.

Источник: Sport24

По словам Мортазы, лига постоянно развивается. 6 лет назад название изменилось на более нейтральное «Legend Football League», логотипы стали более нейтральными, немного поменялась экипировка. «Хотя название лиги нижнего белья привлекло внимание зрителей, мы достигли того уровня, когда необходимо развивать LFL как спорт. Сейчас нас считают чем-то вроде шоу. В ближайшие годы мы будем продолжать развивать этот спорт в США, Австралии, Европе и Азии», — говорит Мортаза.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2011−13 годах матчи LFL транслировал американский канал MTV-2, сейчас правами владеет компания Fuse. В Канаде уже три года игры транслируются на платном канале Super Channel. А недавно Митчелл объявил, что в 26 странах Азии и Африки матчи будет показывать канал OSN.

В России матчи LFL пока не показывают. Возможно, это как-то связано с тем, что американский футбол в нашей стране не особо развит. Хотя есть ощущение, что после показов матчей LFL количество поклонников этого вида спорта существенно увеличится.

 Малахов наказал Лопыреву за предательство. Посол ЧМ-2018 увела мужа у беременной жены
Скандальная лига: в США девушек раздевают ради участия в женском американском футболе
Месть за Малкина не удалась. Кудашов начал в сборной с поражения
Шедевр Фернандеша. «Краснодар» не хочет оставаться без плей-офф
Нога Акинфеева оставила ЦСКА шансы на плей-офф. Теоретические
Щербакова в битве с судьями. Главные интриги «Гран-при Китая»
Источник: Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона
Черышев пропустит ближайшие матчи сборной России
Болельщики ЦСКА устроили беспорядки в метро Будапешта
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь