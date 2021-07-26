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13:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

Шорты вместо бикини: певица Пинк предложила оплатить штраф норвежской женской команды по пляжному гандболу

Норвежская команда по гандболу была оштрафована за то, что на соревнованиях играла не в бикини, а в шортах.

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Источник: BBC News Русская служба

Американская поп-звезда Пинк предложила выплатить штрафы норвежской женской сборной по пляжному гандболу, выписанные за то, что на игру они надели шорты, как и их коллеги-мужчины, вместо плавок от бикини.

На прошлой неделе команду оштрафовали на 1500 евро за «неподходящую одежду» на чемпионате Европы по пляжному гандболу.

«Я очень горжусь норвежской женской командой по пляжному гандболу, которая протестует против сексистских правил в отношении своей формы», написала певица в воскресенье в своем «Твиттере».

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«Отлично, девушки, — добавила она — Я с радостью заплачу ваш штраф. Так держать!».

Команда в свою очередь выразила благодарность популярной певице в сторис в Instagram.

«Вау! Большое спасибо за поддержку», написали они, опубликовав фотографии в шортах.

Европейская федерация гандбола заявила, что оштрафовала команду за выбор формы во время недавнего матча за бронзовую медаль против Испании в Болгарии, поскольку шорты игроков не соответствовали правилам о форме спортсменов.

Источник: BBC News Русская служба

На прошлой неделе Норвежская федерация гандбола объявила, что готова заплатить штраф.

Однако министр культуры и спорта страны Абид Раджа назвал это совершенно нелепым.

Бывшая чемпионка по теннису Билли Джин Кинг была среди тех, кто заметил, что игрокам мужских сборных можно носить шорты, тогда как женщины должны выступать в откровенных плавках.

«Сексуализацию женщин-спортсменок необходимо прекратить», — написала она на прошлой неделе в «Твиттере».

Гандбольный клуб Университета Бата назвал присуждение штрафа совершенно возмутительным, отметив, что правила, касающиеся бикини, могут отталкивать женщин от занятий этим видом спорта.

Со-капитан клуба Эмма Стегглс заявила, что ей было бы крайне неудобно, если бы ее заставляли носить бикини, чтобы заниматься спортом, который она любит.

Президент Федерации гандбола Норвегии Каре Гейр Лио ранее объяснил, почему женская команда отказалась выступать в бикини.

Глава организации заявил, что спортсменки из пляжной команды хотят выступать в форме, которая им удобна. Он выразил надежду, что Международная федерация гандбола вынесет этот вопрос на рассмотрение съезда организации в ноябре этого года, и правила изменятся до начала чемпионата мира летом 2022 года.

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