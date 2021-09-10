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15:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Без ужаса и напряга. Как Россия играет с Украиной в командных видах спорта

Матч российской и украинской сборных в ⅛ финала мужского чемпионата Европы по волейболу вызвал оживление у политиков, но ажиотажа не будет.

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Источник: Спорт-Экспресс
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В субботу мужская сборная России по волейболу проведет в польском Гданьске матч первого раунда плей-офф чемпионата Европы против коллег с Украины. Из-за внешнеполитического противостояния наших стран поединки россиян и украинцев на топ-уровне в командных видах спорта случаются довольно редко. Некоторые международные федерации, чтобы не провоцировать скандалы, разводят конфликтующих соседей при жеребьевке. Например, в большом футболе представители Москвы и Киева на уровне взрослых мужских сборных не играли с 1999 года. Но, во-первых, в плей-офф полностью исключить «нежелательные поединки» нереально (что и показал нынешний ЧЕ по волейболу). А во-вторых, результаты небольших турниров не вызывают большого общественного резонанса.

Буквально вчера женская сборной России по пляжному футболу играла с украинками в суперфинале Евролиги. Наши девушки победили со счетом 4:2. Но это не вызвало никаких политических пересудов. В том же волейболе на уровне чемпионата Европы женская сборная России встречалась с командой Украины в 2017 году в групповом турнире. Тогда украинки дали бой россиянкам, выступавшим в ранге действующих чемпионок континента. Дело дошло до тай-брейка, и только в нем представительницы нашей страны сумели сломить сопротивление соперниц. К счастью, после той встречи никто не говорил о политике, только о волейболе. То есть, когда захотим, мы можем избежать перехода в конфликтную плоскость. Однако так бывает далеко не всегда.

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Арабо-израильская схема

Глупо отрицать, что с каждым годом спортивные отношения России и Украины все сильнее страдают от политики. Пока что мы еще не дошли до ситуации, которая происходит между спортсменами из Израиля и арабских стран с Ираном, но все, увы, катится именно в этом направлении. Напомню, что иранские и арабские спортсмены регулярно отказываются соревноваться с израильтянами, несмотря на суровые санкции за снятие с турниров по политическим причинам. Организаторы многих турниров в Северной Африке и на Ближнем Востоке ни в какую не хотят вывешивать флаги Израиля, не говоря уже о рукопожатиях с израильскими спортсменами. Чтобы уменьшить количество таких инцидентов, в большинстве видов спорта Израиль переведен из азиатских в европейские конфедерации.

Украинцы еще в марте 2014 года во время Паралимпиады в Сочи устроили политическую акцию, отправив на торжественное открытие Игр только одного спортсмена. Кроме того, тогда во время церемоний награждения украинские паралимпийцы демонстративно закрывали медали рукой — также в качестве жеста, осуждающего Россию. Аналогичные акции украинские представители устраивали во время Сурдлимпийских игр 2015 года в Ханты-Мансийске. В 2016-м украинские власти запретили своим спортсменам общаться с российскими СМИ во время Олимпиады в Рио. Также показательно отказывался говорить с журналистами из России украинский теннисист Сергей Стаховский.

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В 2018 году Украина бойкотировала этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, а затем не пустила большую группу своих борцов на чемпионат Европы в Каспийск.

Тогда было объявлено, что украинский бюджет не будет финансировать участие своих спортсменов в сборах и официальных стартах на территории России. После этого представители Украины пропустили множество соревнований в нашей стране, в том числе недавний чемпионат мира по пляжному футболу. Из «ответных мер» вспоминается только отказ от поездки сборной России по художественной гимнастике на ЧЕ-2020 в Киев, но тот турнир из-за пандемии пропустили многие другие команды. А россияне в тот год по причине антиковидных ограничений не поехали и на чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Турцию.

Также известно о запрете украинским ватерполистам выступать за российские команды (это случилось еще в 2016 году из-за появления харьковских игроков в сборной Крыма). А на Олимпиаде в Токио под огонь критики украинских радикалов попала прыгунья в высоту Ярослава Магучих за совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене. Магучих пришлось публично извиняться за «обнимашки с офицером российской армии» и предупреждать соотечественников о том, что «враг готов на все». А украинский паралимпиец с ДЦП Игорь Цветов, ставший в Токио вторым в беге на 100 м и 200 м, сыграл на опережение — отказался фотографироваться с российскими коллегами на пьедестале.

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Неспортивная интрига

Несмотря на весь этот ужас, совсем исключить встречи россиян и украинцев на спортивных площадках невозможно. Так, наши сборные попали в одну отборочную группу мужского чемпионата Европы по гандболу 2022 года. Чтобы избежать ненужного напряжения, оба матча (домашний и гостевой) было решено провести на нейтральной площадке в Минске. Встречи состоялись 5 и 7 ноября прошлого года. Первая завершилась вничью (27:27), а во второй сильнее были россияне (30:28). Обе сборные квалифицировались в финальный этап, который пройдет в январе 2022-го в Венгрии и Словакии. Но в первом раунде финального турнира у нас уже разные группы.

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Сборные наших стран иногда даже проводят товарищеские поединки, хотя это название явно не соответствует уровню отношений между соседями.

Так, 17 августа 2018 года женские команды России и Украины встретились на выставочном турнире в Латвии. Россиянки тогда победили со счетом 76:60, но этот результат не попал в сферу внимания политически озабоченной публики. Меньше двух месяцев назад мужская сборная России U20 по баскетболу разгромила сверстников с Украины (79:47) в рамках Еврочелленджера. Представители наших стран также без особого ажиотажа в последнее время неоднократно встречались в баскетболе 3×3 — и на Европейских играх, и на других турнирах.

Многим запомнился матч Россия — Украина на шахматной Олимпиаде 2018 года в Баку. Тогда украинские гроссмейстеры сенсационно победили российскую команду, цвета которой защищали такие звезды, как Ян Непомнящий, Александр Грищук и Владимир Крамник. Спортивные баталии между россиянами и украинцами спокойно разворачиваются даже в хоккее на траве. Так, 31 июля 2019 года наши сборные встречались в групповом турнире второго дивизиона мужского чемпионата Европы. Российские хоккеисты победили со счетом 5:3 и потом дошли до финала, завоевав право выступить в главном турнире ЧЕ.

В общем, особой сенсации в том, что нашим волейболистам 11 сентября предстоит матч с Украиной на Евро-2021, нет. Как нет и особого напряга по этому поводу. Интрига пока чисто спортивная. Ну и в том, будут ли украинцы пожимать руки и фотографироваться с россиянами после матча.

Олег Шамонаев

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