Без ужаса и напряга. Как Россия играет с Украиной в командных видах спорта

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В субботу мужская сборная России по волейболу проведет в польском Гданьске матч первого раунда плей-офф чемпионата Европы против коллег с Украины. Из-за внешнеполитического противостояния наших стран поединки россиян и украинцев на топ-уровне в командных видах спорта случаются довольно редко. Некоторые международные федерации, чтобы не провоцировать скандалы, разводят конфликтующих соседей при жеребьевке. Например, в большом футболе представители Москвы и Киева на уровне взрослых мужских сборных не играли с 1999 года. Но, во-первых, в плей-офф полностью исключить «нежелательные поединки» нереально (что и показал нынешний ЧЕ по волейболу). А во-вторых, результаты небольших турниров не вызывают большого общественного резонанса.

Буквально вчера женская сборной России по пляжному футболу играла с украинками в суперфинале Евролиги. Наши девушки победили со счетом 4:2. Но это не вызвало никаких политических пересудов. В том же волейболе на уровне чемпионата Европы женская сборная России встречалась с командой Украины в 2017 году в групповом турнире. Тогда украинки дали бой россиянкам, выступавшим в ранге действующих чемпионок континента. Дело дошло до тай-брейка, и только в нем представительницы нашей страны сумели сломить сопротивление соперниц. К счастью, после той встречи никто не говорил о политике, только о волейболе. То есть, когда захотим, мы можем избежать перехода в конфликтную плоскость. Однако так бывает далеко не всегда.

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Арабо-израильская схема

Глупо отрицать, что с каждым годом спортивные отношения России и Украины все сильнее страдают от политики. Пока что мы еще не дошли до ситуации, которая происходит между спортсменами из Израиля и арабских стран с Ираном, но все, увы, катится именно в этом направлении. Напомню, что иранские и арабские спортсмены регулярно отказываются соревноваться с израильтянами, несмотря на суровые санкции за снятие с турниров по политическим причинам. Организаторы многих турниров в Северной Африке и на Ближнем Востоке ни в какую не хотят вывешивать флаги Израиля, не говоря уже о рукопожатиях с израильскими спортсменами. Чтобы уменьшить количество таких инцидентов, в большинстве видов спорта Израиль переведен из азиатских в европейские конфедерации.

Украинцы еще в марте 2014 года во время Паралимпиады в Сочи устроили политическую акцию, отправив на торжественное открытие Игр только одного спортсмена. Кроме того, тогда во время церемоний награждения украинские паралимпийцы демонстративно закрывали медали рукой — также в качестве жеста, осуждающего Россию. Аналогичные акции украинские представители устраивали во время Сурдлимпийских игр 2015 года в Ханты-Мансийске. В 2016-м украинские власти запретили своим спортсменам общаться с российскими СМИ во время Олимпиады в Рио. Также показательно отказывался говорить с журналистами из России украинский теннисист Сергей Стаховский.

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В 2018 году Украина бойкотировала этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, а затем не пустила большую группу своих борцов на чемпионат Европы в Каспийск.

Тогда было объявлено, что украинский бюджет не будет финансировать участие своих спортсменов в сборах и официальных стартах на территории России. После этого представители Украины пропустили множество соревнований в нашей стране, в том числе недавний чемпионат мира по пляжному футболу. Из «ответных мер» вспоминается только отказ от поездки сборной России по художественной гимнастике на ЧЕ-2020 в Киев, но тот турнир из-за пандемии пропустили многие другие команды. А россияне в тот год по причине антиковидных ограничений не поехали и на чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Турцию.

Также известно о запрете украинским ватерполистам выступать за российские команды (это случилось еще в 2016 году из-за появления харьковских игроков в сборной Крыма). А на Олимпиаде в Токио под огонь критики украинских радикалов попала прыгунья в высоту Ярослава Магучих за совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене. Магучих пришлось публично извиняться за «обнимашки с офицером российской армии» и предупреждать соотечественников о том, что «враг готов на все». А украинский паралимпиец с ДЦП Игорь Цветов, ставший в Токио вторым в беге на 100 м и 200 м, сыграл на опережение — отказался фотографироваться с российскими коллегами на пьедестале.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSeuMhIDB6N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSeuMhIDB6N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSeuMhIDB6N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Неспортивная интрига

Несмотря на весь этот ужас, совсем исключить встречи россиян и украинцев на спортивных площадках невозможно. Так, наши сборные попали в одну отборочную группу мужского чемпионата Европы по гандболу 2022 года. Чтобы избежать ненужного напряжения, оба матча (домашний и гостевой) было решено провести на нейтральной площадке в Минске. Встречи состоялись 5 и 7 ноября прошлого года. Первая завершилась вничью (27:27), а во второй сильнее были россияне (30:28). Обе сборные квалифицировались в финальный этап, который пройдет в январе 2022-го в Венгрии и Словакии. Но в первом раунде финального турнира у нас уже разные группы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fdGAKfXtH3g" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборные наших стран иногда даже проводят товарищеские поединки, хотя это название явно не соответствует уровню отношений между соседями.

Так, 17 августа 2018 года женские команды России и Украины встретились на выставочном турнире в Латвии. Россиянки тогда победили со счетом 76:60, но этот результат не попал в сферу внимания политически озабоченной публики. Меньше двух месяцев назад мужская сборная России U20 по баскетболу разгромила сверстников с Украины (79:47) в рамках Еврочелленджера. Представители наших стран также без особого ажиотажа в последнее время неоднократно встречались в баскетболе 3×3 — и на Европейских играх, и на других турнирах.

Многим запомнился матч Россия — Украина на шахматной Олимпиаде 2018 года в Баку. Тогда украинские гроссмейстеры сенсационно победили российскую команду, цвета которой защищали такие звезды, как Ян Непомнящий, Александр Грищук и Владимир Крамник. Спортивные баталии между россиянами и украинцами спокойно разворачиваются даже в хоккее на траве. Так, 31 июля 2019 года наши сборные встречались в групповом турнире второго дивизиона мужского чемпионата Европы. Российские хоккеисты победили со счетом 5:3 и потом дошли до финала, завоевав право выступить в главном турнире ЧЕ.

В общем, особой сенсации в том, что нашим волейболистам 11 сентября предстоит матч с Украиной на Евро-2021, нет. Как нет и особого напряга по этому поводу. Интрига пока чисто спортивная. Ну и в том, будут ли украинцы пожимать руки и фотографироваться с россиянами после матча.