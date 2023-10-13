Дерби лютой ненависти. Две враждующие страны сыграют на 132-тысячном стадионе

Если вы считаете принципиальным дерби «Спартак» — ЦСКА или Россия — Канада в хоккее, то вы не знаете, что такое настоящее спортивное противостояние. С кровью, национальными истериками, скандалами, регулярными выпадами политиков и головной болью организаторов, которые пытаются хоть как-то свести две сборные на соревнованиях. Эти две сборные — Индия и Пакистан, и в субботу они сыграют на самом большом стадионе планеты в рамках Кубка мира по крикету. Почему это событие стоит внимания?

Битва на границе

Во-первых, масштаб. В мире нет стадионов больше, чем арена «Нарендра Моди» в Ахмедабаде. И даже в этих непонятных словах много подтекстов. Нарендра Моди — действующий лидер Индии, главного врага Пакистана на мировой арене. Между странами прошли три большие войны за последние 80 лет, у обеих есть ядерное оружие, но оно не мешает им люто ненавидеть друг друга. Ахмедабад — город на западе Индии, совсем недалеко от границы с Пакистаном, и в нем проживает преимущественно мусульманское население.

Кубок мира по крикету стартовал на прошлой неделе и по популярности может потягаться с чемпионатом мира по футболу и Кубком мира по регби. В турнире участвуют всего 10 сборных, но среди них хозяйка — Индия — с населением 1,4 млрд людей, Пакистан (138 миллионов) и Бангладеш (169 миллионов). Для сравнения, Россия, превышающая по территории Бангладеш в 115 раз, уже позади по количеству жителей.

Последний матч двух сборных на прошлом Кубке мира посмотрели 273 миллиона зрителей. Финал футбольного чемпионата мира в России, проходивший годом ранее, — 516 миллионов. Сопоставимые цифры, а учитывая крикетную лихорадку в Индии, в субботу реально цифры и за полмиллиарда человек. Правда, ФИФА отчитывалась, что прошлогодний блокбастер Франция — Аргентина смотрели уже 600 миллионов человек, а с учетом задействования соцсетей ФИФА выкатила цифру в 1,5 миллиарда человек, но она вызывает подозрение в оптимизме.

Поболеть на Кубке мира особо не за кого — в основном страны из Британского Содружества. Это Англия, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, Индия, Шри-Ланка, Пакистан, Бангладеш, Афганистан плюс Нидерланды. Причем афганцы даже умудрились привезти кубок к себе в страну под властью талибов — хотя выступают под флагом предыдущих светских властей.

Сборная России по крикету также существует, в ней большинство игроков индийского происхождения. Но интересно, что когда-то Россия в этом спорте была впереди планеты всей — уже в 1870-е в Петербург приезжали играть британцы. Но после прихода к власти большевиков игру запретили как «буржуйскую и позорную для рабочего класса».

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И хотя Минспорт исключил крикет из признанных видов спорта в связи с недостатком региональных федераций, сборная может пригодиться для отбора на Олимпиаду — ведь крикет постепенно пробивает себе дорогу на Игры. Как раз благодаря индийскому рынку. В Индии действует самая богатая лига, где зарабатывают по миллиону долларов в месяц, и пакистанцам туда вход заказан. У Индии, кстати, худший показатель в мире по соотношению олимпийских медалей на душу населения — сопоставимый по населению Китай в данном случае показывает, как надо.

Кровь и международные скандалы

Итак, чтобы понять, что такое Индия — Пакистан, достаточно изучить несколько историй из этого богатого противостояния. Большие индо-пакистанские войны уже позади — в 1970-х, но регулярно на границе вспыхивают столкновения, а страны обвиняют друг друга в терроризме, геноциде и прочих гадостях XXI века. И разумеется, на очередную напряженность приходился какой-нибудь матч, который завершался беспорядками. Добавляет напряжения и то, что, например, премьер-министром Пакистана последние пять лет до 2022-го был Имран Хан, один из легендарных крикетистов сборной.

Только за время его правления произошло несколько инцидентов. В 2021 году матч Кубка мира по укороченной версии Т20 вызвал беспорядки в автономном Кашмире, где местные студенты подозревались в праздновании победы Пакистана, за что были побиты другими индийцами. Толпа ворвалась прямо к ним в общежитие. Была арестована учительница частной школы, которая написала после матча в соцсетях: «Мы выиграли!», открыто несколько уголовных дел. Единственный мусульманский игрок сборной Индии Мохаммед Шами подвергся травле в интернете. Еще до матча индийские политики призывали бойкотировать игру. Хотя сами крикетисты после игры пожали друг другу руки.

В 2022 году индийцы и пакистанцы сошлись уже в английском Лестере, и снова несколько десятков травмированных, в городе поджигали религиозные места индусов, били витрины магазинов. Позже полиция провела рейды по национальным кварталам и арестовала 47 человек.

Выжженные поля

Но и раньше вокруг стран постоянно была напряженность. Регулярно беспорядки и поножовщина происходят как раз в Гуджарате, где индийцы решили провести матч. В 1991 и 1993 годах из-за угроз со стороны индуистских радикалов Пакистан отменил гостевые матчи с соседями. Тогда, после серии взрывов в Бомбее, индуистский проповедник Бал Теккерей поклялся сжечь индийские поля, на которых должен был играть Пакистан.

В 1999-м матч между сборными после спорных судейских решений дважды был отложен — поле стали забрасывать бутылками, мусором и «фруктами», как гласят отчеты. В итоге 65 тысяч человек с помощью полицейских дубинок просто выгнали с трибун. А в 2009-м в Пакистане подверглась нападению сборная Шри-Ланки, и в течение десятилетия в эту страну отказывались ездить любые статусные соперники.

Сама сборная Пакистана могла и не поехать на Кубок мира-2023 в Индию после споров вокруг места проведения одного из предыдущих турниров. Азиатскую конфедерацию возглавляет индиец, и он очень хотел перенести Кубок Азии из Пакистана. В итоге часть игр действительно пришлось играть в Шри-Ланке, но матч самих Индии и Пакистана не смог завершиться из-за тропического ливня. А пакистанцев все же заставили играть финальный раунд в Коломбо. В Индию они все-таки приехали. Сработала «крикетная дипломатия» — такой термин появился в международных медиа после того, как крикет несколько раз все-таки объединял, а не разъединял страны.

И теперь 14 октября индийское поле если и не сожгут, то на нем точно будет горячо. Если вам хочется догнаться международными соревнованиями и большими событиями в нечетном году, когда нет Олимпиад и футбольных чемпионатов Европы и мира, такое блюдо любителям экзотической кухни зайдет.