Четырехкратный чемпион Европы Юрий Гостюжев завершил карьеру

На клубном уровне Гостюжев выступал за «Енисей-СТМ», «Юг», «Кубань», «Богатырей», «Ростов» и «Градъ Петровъ». На счету регбиста пять титулов чемпиона России по регби-7, четыре кубка России по регби-7, Кубок Европейских чемпионов по «семерке», звание чемпиона России по классическому регби в составе «Енисея-СТМ».