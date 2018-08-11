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17:01 (мск), источник: ТАСС

Шестнадцатилетняя гольфистка Малахова выиграла чемпионат России среди женщин

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Екатерина Малахова стала чемпионкой России по гольфу среди женщин. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Источник: РИА "Новости"

Итоговый результат 16-летней гольфистки после четырех раундов — 13 выше пара.

«Я очень счастлива. Конечно, я нервничала по ходу турнира — куда без этого. Но теперь можно выдохнуть и расслабиться», — сказала Малахова.

Второе место заняла Александра Чекалина, бронза досталась 15-летней Наталье Гусевой. Чемпионка России прошлого года Софья Анохина заняла четвертое место.

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