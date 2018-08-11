Шестнадцатилетняя гольфистка Малахова выиграла чемпионат России среди женщин
МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Екатерина Малахова стала чемпионкой России по гольфу среди женщин. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Екатерина Малахова стала чемпионкой России по гольфу среди женщин. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
Итоговый результат 16-летней гольфистки после четырех раундов — 13 выше пара.
«Я очень счастлива. Конечно, я нервничала по ходу турнира — куда без этого. Но теперь можно выдохнуть и расслабиться», — сказала Малахова.
Второе место заняла Александра Чекалина, бронза досталась 15-летней Наталье Гусевой. Чемпионка России прошлого года Софья Анохина заняла четвертое место.