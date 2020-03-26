Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.03
Торпедо-БелАЗ
Белшина
Футбол. Зарубежный
27.03
Рух
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
10:18 (мск), источник: ТАСС

Этап серии Japan Golf Tour отменен впервые с 1973 года

ТОКИО, 26 марта. /ТАСС/. Организаторы этапа серии Japan Golf Tour, запланированного в Куване с 16 по 20 апреля, объявили об отмене соревнований из-за распространения коронавируса. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.

Наверх

«Мы со всей серьезностью относимся к ситуации, которая требует сотрудничества для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Приносим извинения всем гостям и участникам турнира», — заявил один из организаторов турнира.

Как пережить коронавирус
Лайфхаки для жизни в изоляции

Отмечается, что впервые за всю историю Japan Golf Tour один из этапов был отменен (соревнования проводятся с 1973 года).

За прошедшие сутки в Японии было зафиксировано 96 новых случаев заражения, включая 41 случай в Токио.

Таким образом, общее число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии достигло 2019. Число летальных исходов достигло 55.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 450 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. летальных исходов.

Читайте также
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Игроки «Барселоны» бунтуют из-за просьбы отказаться от зарплаты
Футболист «Спартака» осудил поведение русских во время пандемии
Скончался экс-президент ФК «Витесс», заразившийся коронавирусом
Названа дата третьего боя между Уайлдером и Фьюри
Призерка Олимпийских игр из России взяла паузу в карьере
Голкипер НХЛ пожертвует $100 тыс. пострадавшим от коронавируса
Велогонщик не смог вернуться в Россию из-за коронавируса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь