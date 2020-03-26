Этап серии Japan Golf Tour отменен впервые с 1973 года

«Мы со всей серьезностью относимся к ситуации, которая требует сотрудничества для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Приносим извинения всем гостям и участникам турнира», — заявил один из организаторов турнира.

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Отмечается, что впервые за всю историю Japan Golf Tour один из этапов был отменен (соревнования проводятся с 1973 года).

За прошедшие сутки в Японии было зафиксировано 96 новых случаев заражения, включая 41 случай в Токио.

Таким образом, общее число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии достигло 2019. Число летальных исходов достигло 55.