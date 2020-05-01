Гольфисту из США пришлось извиниться за предложение лечить коронавирус водкой

Дэйли посчитал, что нужно ежедневно выпивать по бутылке водки для профилактики коронавируса, за что был раскритикован. «Я не хотел никого обидеть. Я сделал это просто, чтобы посмеяться в эти трудные времена. Грустно, что в этом мире никто больше не понимает юмор», — заявил спортсмен.