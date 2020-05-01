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09:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Гольфисту из США пришлось извиниться за предложение лечить коронавирус водкой

Гольфисту из США Джону Дэйли пришлось извиниться за предложение лечить коронавирус водкой. Его слова приводит The Sun.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 01.05
Инфицировано114 431+7 933
Скончалось1 169+96
Выздоровело13 220+1 601
Инфицировано3 269 667+62 419
Скончалось233 688+5 717
Выздоровело1 021 185+37 024
Источник: AFP 2020

Дэйли посчитал, что нужно ежедневно выпивать по бутылке водки для профилактики коронавируса, за что был раскритикован. «Я не хотел никого обидеть. Я сделал это просто, чтобы посмеяться в эти трудные времена. Грустно, что в этом мире никто больше не понимает юмор», — заявил спортсмен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дэйли — многократный победитель крупнейших турниров по гольфу.

Ранее «травить» коронавирус водкой предлагал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он неоднократно называл происходящее вокруг коронавируса психозом и высказывал мнение, что всех вылечит работа в поле на тракторе.

По последним данным, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,2 миллиона человек, умерших — более 230 тысяч человек.

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