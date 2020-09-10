Дочка Гретцки расцеловала жениха-гольфиста прямо на поле: видео. Он выиграл $15 млн
Паулина Гретцки — фотомодель и дочь знаменитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.
Паулина Гретцки — фотомодель и дочь знаменитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.
31-летняя красотка состоит в отношениях с известным 36-летним гольфистом Дастином Джонсоном.
Накануне Джонсон одержал победу на престижном турнире FedEx Cup, благодаря которой он заработал 15 миллионов долларов.
Паулина не сдержала эмоций и после победы своего жениха расцеловала его прямо на поле. Соответствующие фото и видео были опубликованы в инстаграме PGA TOUR.
Паулина Гретцки и Дастин Джонсон помолвлены с 2013 года. У них двое детей: 5-летний Тейтум и 3-летний Ривер.