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12:39 (мск), источник: Sport24

Дочка Гретцки расцеловала жениха-гольфиста прямо на поле: видео. Он выиграл $15 млн

Паулина Гретцки — фотомодель и дочь знаменитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

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31-летняя красотка состоит в отношениях с известным 36-летним гольфистом Дастином Джонсоном.

Накануне Джонсон одержал победу на престижном турнире FedEx Cup, благодаря которой он заработал 15 миллионов долларов.

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Паулина не сдержала эмоций и после победы своего жениха расцеловала его прямо на поле. Соответствующие фото и видео были опубликованы в инстаграме PGA TOUR.

Паулина Гретцки и Дастин Джонсон помолвлены с 2013 года. У них двое детей: 5-летний Тейтум и 3-летний Ривер.

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