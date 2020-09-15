Виктор Христенко переизбран президентом Ассоциации гольфа России

«Массовый гольф, популяризация спорта и здорового образа жизни, программы “Гольф в школьной среде” и “Студенческий гольф”, поддержка спортсменов, всероссийский национальный рейтинг и расширение сетки всероссийских соревнований не только по количеству, но и по географии турниров, проекты “Команда мечты” и “Команда мечты — высшая лига” и участие в Олимпийских играх — все это основные направления работы ассоциации, которые мы определили в 2015 году, которым придали импульс и которые продолжаем развивать в настоящее время», — рассказал Христенко ТАСС.