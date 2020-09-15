Виктор Христенко переизбран президентом Ассоциации гольфа России
МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Виктор Христенко переизбран на пост президента Ассоциации гольфа России (АГР). Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Виктор Христенко переизбран на пост президента Ассоциации гольфа России (АГР). Об этом ТАСС сообщили в
Христенко был единственным кандидатом на выборах. Он возглавляет ассоциацию с 2015 года.
«Массовый гольф, популяризация спорта и здорового образа жизни, программы “Гольф в школьной среде” и “Студенческий гольф”, поддержка спортсменов, всероссийский национальный рейтинг и расширение сетки всероссийских соревнований не только по количеству, но и по географии турниров, проекты “Команда мечты” и “Команда мечты — высшая лига” и участие в Олимпийских играх — все это основные направления работы ассоциации, которые мы определили в 2015 году, которым придали импульс и которые продолжаем развивать в настоящее время», — рассказал Христенко ТАСС.
«Важно грамотно распределять силы и ресурсы и не останавливаться на достигнутом. Впереди новый цикл. Уверен, опираясь на кластерную основу развития гольфа в стране, благодаря системному подходу и поддержке партнеров ассоциации мы сможем осуществить наши планы и продолжим двигаться по выбранному курсу», — добавил глава организации.