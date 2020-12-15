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13:34 (мск), источник: ТАСС

Гольфистки Пегова и Гусева получили гранты президента АГР в размере 200 тыс. рублей

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Нина Пегова и Наталия Гусева получили гранты президента Ассоциации гольфа России (АГР) Виктора Христенко в размере 200 тыс. рублей. Об этом было объявлено на пресс-конференции АГР по итогам года.

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Источник: РИА "Новости"

Мероприятие прошло во вторник в онлайн-формате.

«Ожидания к 2020 году были олимпийского масштаба, но в итоге год стал настоящим испытанием для всех: и для спортсменов, и для организаторов соревнований, и для зрителей. Олимпийские игры в Токио перенесли на год, — сказал Христенко. — Россиянка Нина Пегова сохраняет все шансы на получение лицензии, чтобы представить Россию на олимпийском турнире. Нина смогла сыграть в нескольких рейтинговых турнирах в этом сезоне».

«В этом году россиянам удалось принять участие в нескольких международных соревнованиях. В копилку России добавились 12 наград. Наталия Гусева завоевала 2 золота и 1 серебро, Марта Сильченко — 2 золота, 2 серебра, 1 бронзу. Юниорка Наталия Гусева занимает 78-ю строку в мировой рейтинге WAGR, в этом году попробовала свои силы в профессиональных турнирах серии LETAS», — отметил Христенко.

Победительница чемпионата России Екатерина Малахова получила премию в размере 200 тыс. рублей. Чемпион России Егор Ерошенко получил премию в размере 100 тыс. рублей.

Остальные гранты в сумме 300 тыс. рублей (по 50 тыс. каждому спортсмену) получили лидеры Детско-юношеского турнира, победители определялись по итогам трех проведенных турниров: Кристина Пономарева, Полина Марина, Мария Долина, Сергей Миронов, Вячеслав Бочаров и Елисей Антропенко.

«Таким образом, в 2020 году общий размер гранта и премий от президента АГР составил 1 млн рублей», — подчеркнул Христенко.

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