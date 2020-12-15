Гольфистки Пегова и Гусева получили гранты президента АГР в размере 200 тыс. рублей

«Ожидания к 2020 году были олимпийского масштаба, но в итоге год стал настоящим испытанием для всех: и для спортсменов, и для организаторов соревнований, и для зрителей. Олимпийские игры в Токио перенесли на год, — сказал Христенко. — Россиянка Нина Пегова сохраняет все шансы на получение лицензии, чтобы представить Россию на олимпийском турнире. Нина смогла сыграть в нескольких рейтинговых турнирах в этом сезоне».