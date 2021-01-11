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12:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Ассоциация гольфа США отказалась проводить турнир на поле Трампа

Ассоциация профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) отказалась проводить турнир PGA Championship на поле, принадлежащем действующему президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

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Источник: Reuters

Совет директоров ассоциации проголосовал за право расторгнуть соглашение о проведении соревнований в 2022 году в гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Глава PGA of America Джим Ричерсон отметил, что организация турнира нанесет ущерб репутации организации. В ассоциации также добавили, что оказались в политической ситуации, к которой не имеют отношения.

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7 января Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом. Он набрал более 270 голосов выборщиков. Днем ранее протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих.

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