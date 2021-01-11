Ассоциация гольфа США отказалась проводить турнир на поле Трампа

Совет директоров ассоциации проголосовал за право расторгнуть соглашение о проведении соревнований в 2022 году в гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Глава PGA of America Джим Ричерсон отметил, что организация турнира нанесет ущерб репутации организации. В ассоциации также добавили, что оказались в политической ситуации, к которой не имеют отношения.