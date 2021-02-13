Американская гольфистка снялась в топе с декольте
Американская гольфистка Пейдж Спиранак сфотографировалась в черном топе с декольте. Публикация доступна в
Американская гольфистка Пейдж Спиранак сфотографировалась в черном топе с декольте. Публикация доступна в
27-летняя гольфистка снялась, сидя на корте рядом с баскетбольным мячом. Пост набрал более 146 тысяч лайков.
Ранее 13 февраля американская
Спиранак регулярно публикует фото в социальных сетях. На Instagram американской гольфистки подписались 2,9 миллиона пользователей.
Спиранак занималась гольфом в университете, на профессиональном уровне спортсменка выступала в 2015—2016 годах. Затем она сосредоточилась на карьере модели.