Тайгер Вудс пострадал в ДТП неподалеку от Лос-Анджелеса
ТАСС, 23 февраля. Американский гольфист Тайгер Вудс пострадал в автомобильной аварии в городе Ранчо Палос Вердес (США, штат Калифорния). Об этом сообщает Twitter шерифа округа
ТАСС, 23 февраля. Американский гольфист Тайгер Вудс пострадал в автомобильной аварии в городе Ранчо Палос Вердес (США, штат Калифорния). Об этом сообщает Twitter шерифа округа
Авария произошла во вторник. «Автомобиль получил серьезные повреждения, — говорится в заявлении. — Мистер Вудс был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического
По словам менеджера Вудса, чей комментарий приводит агентство Associated Press, спортсмен получил множественные повреждения ноги, в настоящий момент идет операция.
Вудсу 45 лет, он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге, на его счету 15 побед на турнирах Большого шлема. В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике, а также имел проблемы со злоупотреблением запрещенными веществами.