Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лацио
Бавария
14
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Атлетико
Челси
01
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз
Футбол. Зарубежный
23.02
Лидс
Саутгемптон
30
Хоккей. КХЛ
23.02
Динамо Р
Салават Юлаев
13
Хоккей. КХЛ
23.02
Йокерит
Витязь
32
Хоккей. КХЛ
23.02
Динамо Мн
Амур
56
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
23.02
Нефтехимик
Металлург Мг
10
Хоккей. КХЛ
23.02
Северсталь
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ
23.02
ХК Динамо
Автомобилист
60
Хоккей. КХЛ
23.02
Спартак
Сочи
61
Хоккей. КХЛ
23.02
Трактор
Сибирь
24
Хоккей. КХЛ
23.02
Ак Барс
Барыс
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
23.02
Локомотив
Торпедо НН
41
Все события
Фоторепортажи
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
23 февраля, источник: ТАСС

Тайгер Вудс пострадал в ДТП неподалеку от Лос-Анджелеса

ТАСС, 23 февраля. Американский гольфист Тайгер Вудс пострадал в автомобильной аварии в городе Ранчо Палос Вердес (США, штат Калифорния). Об этом сообщает Twitter шерифа округа Лос-Анджелес.

Наверх
Источник: AP 2020

Авария произошла во вторник. «Автомобиль получил серьезные повреждения, — говорится в заявлении. — Мистер Вудс был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования пожарными и парамедиками округа Лос-Анджелес, а затем с травмами доставлен в местную больницу на машине скорой помощи».

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам менеджера Вудса, чей комментарий приводит агентство Associated Press, спортсмен получил множественные повреждения ноги, в настоящий момент идет операция.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вудсу 45 лет, он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге, на его счету 15 побед на турнирах Большого шлема. В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике, а также имел проблемы со злоупотреблением запрещенными веществами.

Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
«Спартак» стал последним участником плей-офф КХЛ
При подготовке к ЧМ в Катаре скончались более 6 тысяч мигрантов
УЕФА расследует инциденты на матче «Црвена Звезда» — «Милан»
Валерий Карпин обратился к покинувшему «Ростов» Роману Еременко
«Бавария» играет с «Лацио» в матче Лиги чемпионов (трансляция)
Андрей Аршавин оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь