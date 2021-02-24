Управление шерифа не нашло свидетельств того, что Тайгер Вудс был нетрезв перед ДТП

Как он отметил, «на данный момент нет
Глава службы пожарной охраны округа Дэрил Осби на
На вопрос о том, превышал ли Вудс скорость, Виллануэва ответил, что автомобиль спортсмена непосредственно перед аварией «двигался со сравнительно более высокой скоростью, нежели является нормальной». Шериф уточнил, что в указанном месте имеется склон и часто происходят аварии.
Вудсу 45 лет, он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге, на его счету 15 побед на турнирах Большого шлема. В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике, а также имел проблемы со злоупотреблением запрещенными веществами.