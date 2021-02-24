Управление шерифа не нашло свидетельств того, что Тайгер Вудс был нетрезв перед ДТП

Как он отметил, «на данный момент нет каких-либо свидетельств» того, что спортсмен был нетрезв. Виллануэва пояснил, что в таких случаях сотрудники управления обращают внимание «на следы воздействия наркотиков, медицинских препаратов или алкоголя». Шериф констатировал, что таких следов в случае с Вудсом выявлено пока не было.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a40daabc65b993aa6091" data-vnd="a40daabc65b993aa6091" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a40daabc65b993aa6091" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Глава службы пожарной охраны округа Дэрил Осби на пресс-конференции уточнил, что Вудс «был в сознании», когда к месту аварии прибыли сотрудники чрезвычайных служб, и разговаривал с ними. «Как я понимаю, у него серьезно повреждены обе ноги», — сказал Осби. Ранее сообщалось, что у Вудса множественные повреждения одной ноги. Он был госпитализирован.

На вопрос о том, превышал ли Вудс скорость, Виллануэва ответил, что автомобиль спортсмена непосредственно перед аварией «двигался со сравнительно более высокой скоростью, нежели является нормальной». Шериф уточнил, что в указанном месте имеется склон и часто происходят аварии.