Тайгер Вудс прооперирован после ДТП

Авария произошла во вторник вечером по московскому времени. Гольфист получил серьезные повреждения правой ноги, включая открытые переломы. Он перенес длительное хирургическое вмешательство на нижней части правой ноги и лодыжке. В частности, в районе большой берцовой кости Вудсу установили металлический стержень.

В данный момент Вудс находится в сознании после операции, говорит с окружающими и проходит восстановление в своей больничной палате.