Тайгер Вудс переведен в другую клинику и продолжает восстанавливаться после аварии

«Тайгер был переведен в медицинский центр “Седарс-Синай” в Лос-Анджелесе и прошел утром дополнительные процедуры, касающиеся его травм. Процедуры прошли успешно, сейчас он восстанавливается и находится в хорошем настроении», — говорится в сообщении.

Авария произошла во вторник. Гольфист получил серьезные повреждения правой ноги, включая открытые переломы. Он перенес длительное хирургическое вмешательство на нижней части правой ноги и лодыжке. В частности, в районе большой берцовой кости Вудсу установили металлический стержень.