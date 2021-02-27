Тайгер Вудс переведен в другую клинику и продолжает восстанавливаться после аварии

«Тайгер был переведен в медицинский центр “Седарс-Синай” в Лос-Анджелесе и прошел утром дополнительные процедуры, касающиеся его травм. Процедуры прошли успешно, сейчас он восстанавливается и находится в хорошем настроении», — говорится в сообщении.
Авария произошла во вторник. Гольфист получил серьезные повреждения правой ноги, включая открытые переломы. Он перенес длительное хирургическое вмешательство на нижней части правой ноги и лодыжке. В частности, в районе большой берцовой кости Вудсу установили металлический стержень.
Вудсу 45 лет, он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге, на его счету 15 побед на турнирах Большого шлема. В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике.