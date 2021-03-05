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09:00 (мск), источник: Lenta.Ru

У Тайгера Вудса обнаружились провалы в памяти после ДТП

У американского гольфиста Тайгера Вудса обнаружились провалы в памяти после серьезного ДТП, в результате которого он получил многочисленные переломы и перенес несколько операций. Об этом пишет The New York Post.

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Источник: AP 2020

Как рассказал заместитель шерифа округа Лос-Анджелес Иоганн Шегль, полицейские во время беседы с Вудсом в больнице спросили его, как произошла авария. Спортсмен в ответ заявил, что не помнит, как произошло столкновение, как он сидел за рулем в момент аварии. Кроме того, он не смог рассказать, что с ним происходило до, во время и после ДТП.

Тайгер Вудс попал в аварию 23 февраля. Он перевернулся на внедорожнике в Калифорнии и получил серьезные травмы.

Спасателям пришлось резать автомобиль, чтобы достать спортсмена.

Гольфист получил многочисленные переломы, в связи с чем перенес несколько операций. В районе большой берцовой кости ему установили металлический стержень. В данный момент гольфист находится в сознании и проходит восстановление в больничной палате.

Вудс — 15-кратный победитель турниров «Мэйджор». Всего за карьеру он выиграл 82 турнира PGA Тура и 40 турниров Европейского тура. Американец стал первым спортсменом-миллиардером, хотя большую часть средств заработал не на участии в турнирах, а на рекламных контрактах.

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