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11:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Гольфиста Тайгера Вудса выписали из больницы после ДТП

Американского гольфиста Тайгера Вудса выписали из больницы после ДТП в Калифорнии, произошедшего 23 февраля. Об этом спортсмен сообщил в своем Twitter-аккаунте.

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Источник: AP 2020

«Рад сообщить, что вернулся домой и продолжаю восстанавливаться», — написал Вудс. Он поблагодарил врачей и медицинских работников, а также болельщиков за слова поддержки. Спортсмен добавил, что теперь будет восстанавливаться дома и «работать над тем, чтобы становиться сильнее с каждым днем».

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Тайгер Вудс попал в аварию 23 февраля. Он перевернулся на внедорожнике в Калифорнии и получил серьезные травмы. Спасателям пришлось резать автомобиль, чтобы достать спортсмена. Гольфист получил многочисленные переломы, в связи с чем перенес несколько операций. В районе большой берцовой кости ему установили металлический стержень.

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Вудс — 15-кратный победитель турниров «Мэйджор». Всего за карьеру он выиграл 82 турнира PGA Тура и 40 турниров Европейского тура. Американец стал первым спортсменом-миллиардером, хотя большую часть средств заработал не на участии в турнирах, а на рекламных контрактах.

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