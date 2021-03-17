Гольфиста Тайгера Вудса выписали из больницы после ДТП

«Рад сообщить, что вернулся домой и продолжаю восстанавливаться», — написал Вудс. Он поблагодарил врачей и медицинских работников, а также болельщиков за слова поддержки. Спортсмен добавил, что теперь будет восстанавливаться дома и «работать над тем, чтобы становиться сильнее с каждым днем».

Тайгер Вудс попал в аварию 23 февраля. Он перевернулся на внедорожнике в Калифорнии и получил серьезные травмы. Спасателям пришлось резать автомобиль, чтобы достать спортсмена. Гольфист получил многочисленные переломы, в связи с чем перенес несколько операций. В районе большой берцовой кости ему установили металлический стержень.

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