Известный гольфист угодил мячом в отца и взорвал соцсети: видео

«Это больше похоже на спорт, чем футбол», — написал один из пользователей под постом с видео;.

«Это кажется слишком случайным, чтобы быть непреднамеренным. Вероятно, он подвинул мяч и выполнил более короткий удар», — прокомментировал запись пользователь;.

«Я еще могу понять попадание в случайного человека, но каковы шансы угодить в собственного отца?» — поинтересовался любитель гольфа;.

«После попадания мяч “совершенно случайно” отскочил и остановился в лучшей для Макилроя позиции», — пошутил один из пользователей;.

«Ничего себе, готов заплатить тебе 5 долларов, Рори», — пообещал болельщик;.