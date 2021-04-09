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13:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Известный гольфист угодил мячом в отца и взорвал соцсети: видео

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Бывший лидер рейтинга Профессиональной ассоциации гольфа Рори Макилрой попал мячом в отца, выполняя удар на турнире серии «Мастерс».

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Пользователям социальных сетей очень понравился ролик с ударом Макилроя:

  • «Это больше похоже на спорт, чем футбол», — написал один из пользователей под постом с видео;.

  • «Это кажется слишком случайным, чтобы быть непреднамеренным. Вероятно, он подвинул мяч и выполнил более короткий удар», — прокомментировал запись пользователь;.

  • «Я еще могу понять попадание в случайного человека, но каковы шансы угодить в собственного отца?» — поинтересовался любитель гольфа;.

  • «После попадания мяч “совершенно случайно” отскочил и остановился в лучшей для Макилроя позиции», — пошутил один из пользователей;.

  • «Ничего себе, готов заплатить тебе 5 долларов, Рори», — пообещал болельщик;.

  • «Как же восторженно он об этом сказал», — заметил один из фанатов.

Но вообще Макилрой очень любит своего отца.

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