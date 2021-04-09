Известный гольфист угодил мячом в отца и взорвал соцсети: видео
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Бывший лидер рейтинга Профессиональной ассоциации гольфа Рори Макилрой попал мячом в отца, выполняя удар на турнире серии «Мастерс».
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Бывший лидер рейтинга Профессиональной ассоциации гольфа Рори Макилрой попал мячом в отца, выполняя удар на турнире серии «Мастерс».
Пользователям социальных сетей очень понравился ролик с ударом Макилроя:
«Это больше похоже на спорт, чем футбол», — написал один из пользователей под постом с видео;.
«Это кажется слишком случайным, чтобы быть непреднамеренным. Вероятно, он подвинул мяч и выполнил более короткий удар», — прокомментировал запись пользователь;.
«Я еще могу понять попадание в случайного человека, но каковы шансы угодить в собственного отца?» — поинтересовался любитель гольфа;.
«После попадания мяч “совершенно случайно” отскочил и остановился в лучшей для Макилроя позиции», — пошутил один из пользователей;.
«Ничего себе, готов заплатить тебе 5 долларов, Рори», — пообещал болельщик;.
«Как же восторженно он об этом сказал», — заметил один из фанатов.
Но вообще Макилрой очень любит своего отца.