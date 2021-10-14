Секс-символ гольфа. Горячая Пэйдж Спиранак попадает в лунку с одного удара

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Она не выступает в профессиональных турнирах, но при этом приковывает к себе внимание за счет новых обучающих роликов и… пикантных фотографий. Мы уже писали о 28-летней уроженке Колорадо в июле 2019 года, и тогда число ее подписчиков в инстаграме составляло 1,8 млн человек. Сейчас — 3,2. Спиранак умело пользуется своими аппетитными формами, чтобы заинтересовать гольфом даже тех, кто не отличает драйвер от паттера. Далеко не всем нравится, что Спиранак получила мировую известность не благодаря своим высоким результатам, а благодаря фигуре и умению красиво себя подать.

При этом одно другому не мешает. Пэйдж вполне могла стать гольфисткой топ-уровня: она находилась в топ-20 юниорского рейтинга, однако заявить о себе на взрослом уровне не получилось. Пока что лучшим результатом гольфистки на профессиональной арене является 58-е место на Scottish Open в 2016 году. В других турнирах в Европе и США добиться каких-либо успехов она не смогла. Спиранак появилась на обложке главного гольф-журнала мира Golf Digest и была вынуждена столкнуться с целой волной критики в свой адрес, поскольку до нее на первой странице гольф-альманаха красовалось лишь 23 девушки за 70 лет существования журнала. Доходило даже до угроз.

Пэйдж к издевательствам и нападкам привыкла с детства. В юности ей приходилось терпеть подколки от сверстников из-за заболевания, которое препятствовало росту ее волос. В 2017 году Спиранак стала послом некоммерческой организации CyberSmile, которая помогает бороться с интернет-буллингом по всему миру.

На прошлой неделе самобытная гольфистка снова заставила о себе говорить. Пэйдж участвовала в благотворительном турнире Berenberg Invitational: вырученные средства пойдут на исследования рака поджелудочной железы. От этой болезни в 2021 году скончалась супруга Гэри Плэйера Вивьен, и сам «Темный рыцарь» тоже стал участником этого соревнования. Более того, именно Плэйер оказался свидетелем hole-in-one в исполнении Спиранак!

Пэйдж отметилась идеальным попаданием на 14-й лунке пар-3 длиной 148 ярдов на поле GlenArbor Golf Club в штате Нью-Йорк. Мало кто может похвастаться hole-in-one, да еще и на глазах одного из лучших гольфистов в истории! На видео слышно, как Гэри в этот момент обсуждал с кедди выбор клюшки для своего удара. Выбор же клюшки Пэйдж был превосходным. Зрители на ти были в восторге, а первым поздравил Спиранак сам Плэйер.

Чем занимается Пэйдж сегодня? Она время от времени выступает в различных неофициальных соревнованиях, снимает обучающие видео про гольф, фитнес и здоровый образ жизни, а с недавнего времени еще и ведет свой подкаст. Уже 4,5 года она не выступает в официальных турнирах, но это ей не мешает оставаться в гольф-пространстве и популяризировать этот вид спорта. Да, она это делает несколько иначе, чем, например, Нелли Корда, Мишель Уи или Лекси Томпсон, но гольфистов-любителей в разы больше, чем гольфистов-профессионалов. Пэйдж может быть и не обладает суперталантом, но она умеет играть в гольф и интересно о нем рассказывать.