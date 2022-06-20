MAXIM выбрал самую сексуальную девушку 2022 года. Ей стала красавица-гольфистка
Блогер, модель, инструктор по гольфу, а в прошлом профессиональная гольфистка Пейдж Спиранак была признана журналом MAXIM самой сексуальной женщиной в мире.
Блогер, модель, инструктор по гольфу, а в прошлом профессиональная гольфистка Пейдж Спиранак была признана журналом MAXIM самой сексуальной женщиной в мире.
29-летняя американка с аппетитными формами выпускает обучающие ролики в своем ютуб-канале и имеет большую аудитории в соцсетях: на девушку подписано более 3,3 млн человек.
Спинарак появилась на обложке нового выпуска MAXIM, посвященного 100 самым сексуальным девушкам 2022 года. На обложке Пейдж позирует в постели в рубашке на голое тело.
«MAXIM назвал меня самой сексуальной женщиной этого года, и я не могу в это поверить! Спасибо, Maxim, за эту невероятную честь», — написала Спинарак в твиттере. Официальный твиттер MAXIM репостнул эту запись.
В интервью изданию девушка рассказала, что понимает под сексуальностью:
«Для меня быть сексуальной — значит быть уверенной в себе и чувствовать себя комфортно будучи собой. Я всегда старалась оставаться верной себе, несмотря на свой нетрадиционный путь, и теперь я так горжусь тем, что следую за многими удивительными женщинами, которые носили этот титул до меня».