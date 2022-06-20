MAXIM выбрал самую сексуальную девушку 2022 года. Ей стала красавица-гольфистка

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29-летняя американка с аппетитными формами выпускает обучающие ролики в своем ютуб-канале и имеет большую аудитории в соцсетях: на девушку подписано более 3,3 млн человек.

Спинарак появилась на обложке нового выпуска MAXIM, посвященного 100 самым сексуальным девушкам 2022 года. На обложке Пейдж позирует в постели в рубашке на голое тело.

«MAXIM назвал меня самой сексуальной женщиной этого года, и я не могу в это поверить! Спасибо, Maxim, за эту невероятную честь», — написала Спинарак в твиттере. Официальный твиттер MAXIM репостнул эту запись.

В интервью изданию девушка рассказала, что понимает под сексуальностью: