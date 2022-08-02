Тайгер Вудс отказался от участия в серии, финансируемой Саудовской Аравией. Ему предлагали $700−800 млн

За участие в соревнованиях ему предлагали 700−800 миллионов долларов. Эту информацию подтвердил в интервью Fox News бывший первый номер мирового рейтинга Грэг Норман.

Вудс неоднократно критиковал игроков, которые согласились выступить в серии и «приняли деньги от страны с печальным положением в области прав человека». Когда сторона из Саудовской Аравии сделала предложение Вудсу, неизвестно.