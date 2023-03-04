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12:18 (мск), источник: Sport24

Он победил алкоголизм и депрессию. Тернистый путь Криса Керка

Первый титул за 7,5 лет. Как Крис Керк вернулся в гольф.

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Источник: Reuters

Маленькие турниры интересны большими историями. Крис Керк не является игроком первого эшелона, и на крупных соревнованиях он как правило о себе не заявляет. Однако на прошлой неделе на скромном турнире Honda Classic, в котором звезды гольфа не участвовали, ему удалось стать чемпионом. Это был пятый титул в карьере 37-летнего уроженца Ноксвилла за долгую 16-летнюю карьеру. И первый после избавления от алкогольной зависимости и перенесенной депрессии, из-за которых Керк даже прерывал карьеру. Крис перешел в профессионалы сразу после Walker Cup 2007. На протяжении трех сезонов он играл в «Челлендж-туре» и в 2010 году добился неплохих результатов, завоевав два титула.

Американец завершил сезон на втором месте в денежном рейтинге, что позволило ему получить карточку PGA-тура на сезон-2011. Переход в первую лигу получился успешным: второе место на турнире в Хьюстоне, а затем дебютная победа на Viking Classic. Четыре попадания в топ-10 обеспечили 42-е место в рейтинге FedEx Cup по итогам года — отличный результат для новичка. За два следующих сезона он не проходил кат только 10 раз. Правда, новой победы пришлось ждать до ноября 2013-го. Еще по одному титулу он завоевал в 2014-м и 2015-м. Трофей на Crowne Plaza Invitational был завоеван через две недели после 30-летия. Успех в Техасе поднял Керка на 16-е место в мировом рейтинге. Казалось, что его карьера пойдет в гору, но следующий титул пришел к нему лишь в феврале 2023-го.

Результаты стали ухудшаться, только на нескольких турнирах Крис боролся за победы, но при этом удерживался в PGA-туре и не выпадал из главной лиги. 7 мая 2019-го, за день до 34-го дня рождения, Керк объявил о временной приостановке карьеры из-за борьбы с алкоголизмом и депрессией. Спустя несколько лет американец рассказал, что в то время он мог потерять все. «Всему, что у меня сейчас есть, я обязан своим трезвым образом жизни и побежденной алкогольной зависимостью. Без этого у меня сейчас не было всего того, что я имею, в том числе моей семьи. Я сам принял некоторые решения, но ничего бы не произошло без милости Господа. И без помощи других людей, которые проходили этот путь вместе со мной. Сейчас я очень благодарен тому, что я больше не пью, что у меня есть семья и что у меня есть люди, которые поддерживали меня на протяжении этих трех-четырех лет», — рассказал Керк после победы на Honda Classic.

Сейчас Крик вместе со своей супругой Тани воспитывает трех детей: Сойера Монтгомери, Фостера Андерсона и Уайлдера Джеймса. Семья любит отдыхать на пляже, а сам гольфист увлекается каякингом и рыбалкой. А однажды Крис купил пианино и сам научился на нем играть. Как минимум не хуже Керк умеет играть в гольф. За последний год американец четыре раза попадал в топ-5, в том числе дважды подряд становился третьим в самом начале 2023 года — на Sony Open и The American Express. Наконец, на Honda Classic пришла долгожданная победа. На 18-й лунке Керк пробил в воду и сыграл в боги, не сумев выиграть в «основное время», но в плей-офф ему удался блестящий апроуч. Берди принес победу в переигровке над Эриком Коулом. Останавливаться на достигнутом он не собирается: уже на этой неделе на крупном турнире Arnold Palmer Invitational Крис после двух раундов занимает 21-е место.

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