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09:36 (мск), источник: ТАСС

В Красноярске пройдут международные студенческие соревнования по гольфу

На них приехали 65 спортсменов из 9 стран.

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Источник: AP 2023

КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Первые международные студенческие соревнования по гольфу открылись в Красноярске. На них приехало 65 спортсменов из 9 стран, сообщила пресс-служба Министерства спорта Красноярского края.

«В Красноярске стартовали первые международные студенческие соревнования по гольфу. Кубок Юдинской долины собрал 65 спортсменов из 9 стран. Кроме россиян на турнире выступят студенты из Беларуси, Китая, Вьетнама, Кубы, Чили, Ямайки, Эквадора и Колумбии», — сообщили в пресс-службе.

Соревнования пройдут с 25 по 27 августа на гольф-поле «Юдинская долина» в Красноярске. За кубок поборются представители 20 вузов.

«В Красноярске уже есть два гольф-клуба — “Орлиные холмы” в Кузнецово, а теперь и “Юдинская долина”. Помимо этого, на базе Сибирского федерального университета в кластере “Радуга” и в центре города на кафедре гольфа можно заниматься этим видом спорта круглый год благодаря симуляторам. Особенно приятно, что за небольшой период времени гольф приобрел популярность и у студентов. Гольф один из тех видов спорта, который быстро реагирует на текущие изменения. Сейчас гольф является одним из видов, который встроился в программу фиджитал-направления», — цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности министра спорта региона Дениса Петровского.

Национальная студенческая спортивная лига гольфа — ведущая студенческая лига гольфа, объединяющая спортсменов из 37 вузов России. За сезон лига проводит свыше 20 мероприятий, в которых принимают участие более 1,2 тыс. спортсменов.

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