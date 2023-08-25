В Красноярске пройдут международные студенческие соревнования по гольфу

«В Красноярске уже есть два гольф-клуба — “Орлиные холмы” в Кузнецово, а теперь и “Юдинская долина”. Помимо этого, на базе Сибирского федерального университета в кластере “Радуга” и в центре города на кафедре гольфа можно заниматься этим видом спорта круглый год благодаря симуляторам. Особенно приятно, что за небольшой период времени гольф приобрел популярность и у студентов. Гольф один из тех видов спорта, который быстро реагирует на текущие изменения. Сейчас гольф является одним из видов, который встроился в программу фиджитал-направления», — цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности министра спорта региона Дениса Петровского.