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21:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянка впервые в истории сыграет в туре международной ассоциации гольфа

Россиянка Наталия Гусева стала постоянным членом тура Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA). Об этом сообщается на сайте Московской областной федерации гольфа.

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Источник: Соцсети

Россиянка впервые в истории сыграет в этом международном турнире. Сама 20-летняя Гусева в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) написала, что взволнована следующим этапом жизни и игрой с лучшими игроками мира. Она поблагодарила тренера и членов семьи, которая была с ней в самые трудные времена.

В сентябре Гусева стала победительницей Black Desert Championship — второго по значимости женского тура США. По информации «Матч ТВ», россиянка получила большое количество квалификационных очков для попадания на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

6 мая Международная федерация гольфа (IGF) допустила российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе. В IGF заявили, что россияне и белорусы смогут принять участие в соревнованиях в качестве индивидуальных спортсменов — без каких-либо ассоциаций с Россией или Белоруссией и их национальной федерацией.

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