Россиянка впервые в истории сыграет в туре международной ассоциации гольфа
Россиянка Наталия Гусева стала постоянным членом тура Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA). Об этом сообщается на сайте Московской областной федерации гольфа.
Россиянка Наталия Гусева стала постоянным членом тура Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA). Об этом сообщается на сайте Московской областной федерации гольфа.
Россиянка впервые в истории сыграет в этом международном турнире. Сама 20-летняя Гусева в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) написала, что взволнована следующим этапом жизни и игрой с лучшими игроками мира. Она поблагодарила тренера и членов семьи, которая была с ней в самые трудные времена.
В сентябре Гусева стала победительницей Black Desert Championship — второго по значимости женского тура США. По информации «Матч ТВ», россиянка получила большое количество квалификационных очков для попадания на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
6 мая Международная федерация гольфа (IGF) допустила российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе. В IGF заявили, что россияне и белорусы смогут принять участие в соревнованиях в качестве индивидуальных спортсменов — без каких-либо ассоциаций с Россией или Белоруссией и их национальной федерацией.