Россиянка впервые в истории сыграет в туре международной ассоциации гольфа

Россиянка впервые в истории сыграет в этом международном турнире. Сама 20-летняя Гусева в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) написала, что взволнована следующим этапом жизни и игрой с лучшими игроками мира. Она поблагодарила тренера и членов семьи, которая была с ней в самые трудные времена.