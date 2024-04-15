Гольф включат в школьную программу по физкультуре c 1 сентября 2024 года. Об этом сообщили в Минпросвещения.



В министерстве подчеркнули, что этот вид спорта формирует у обучающихся чувство патриотизма. Младшеклассники начнут играть в гольф уже с нового учебного года.



«Гольф, как средство воспитания, формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм)», — говорится в приказе Минпросвещения.



Авторы приказы подчеркнули, что этот спорт помогает детям придерживаться дисциплине, учиться управлять собой во время стресса и уважать своих конкурентов.



Также в школьной программе появятся скалолазание, хоккей на траве, ушу, бокс, дзюдо, компьютерный спорт и другие виды спорта.



Ранее российский лидер Владимир Путин поручил утвердить план по повышению качества преподавания математики и естественных наук в школах.