Христенко оценил попадание гольфистки Гусевой в топ-100 мирового рейтинга
Президент Ассоциации гольфа России считает, что юниоры должны последовать примеру спортсменки.
Президент Ассоциации гольфа России считает, что юниоры должны последовать примеру спортсменки.
МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выступления гольфистки Наталии Гусевой, первой из россиянок вошедшей в топ-100 мирового рейтинга, является импульсом для подрастающего поколения. Об этом ТАСС рассказал президент Ассоциации гольфа России (АГР) Виктор Христенко.
Гусева в данный момент занимает 96-ю строку мирового профессионального рейтинга. Спортсменке 21 год.
«Россиянка Наталия Гусева — в топ-100 мирового профессионального рейтинга — громкое событие не только в карьере спортсменки, но и для всего российского гольфа, — сказал Христенко. — За первые полгода сезона мы уже привыкли ночью смотреть трансляцию или следить за обновлениями лайфскоринга, когда Наташа выходит на старт. После успешного выступления Наташи на соревновании в Портленде, где она по ходу часто возглавляла турнирную таблицу и в итоге остановилась на втором месте со счетом минус 20, обновив сразу несколько своих личных рекордов в LPGA (Женская профессиональная ассоциация гольфа — прим. ТАСС), мы с волнением ожидали ее продвижения в мировом рейтинге. Реальность нас не подвела».
«В 2017 году мы в ассоциации [гольфа России] запустили проект “Команда мечты”, в первом составе была Наташа, — добавил Христенко. — И теперь она в топ-100 мирового рейтинга. Отмечу, что каждое выступление Наташи становится новым импульсом для нашего подрастающего поколения, наши юниоры видят мечты, которые сбываются, если очень много работать и не сдаваться».