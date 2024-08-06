Христенко оценил попадание гольфистки Гусевой в топ-100 мирового рейтинга

«Россиянка Наталия Гусева — в топ-100 мирового профессионального рейтинга — громкое событие не только в карьере спортсменки, но и для всего российского гольфа, — сказал Христенко. — За первые полгода сезона мы уже привыкли ночью смотреть трансляцию или следить за обновлениями лайфскоринга, когда Наташа выходит на старт. После успешного выступления Наташи на соревновании в Портленде, где она по ходу часто возглавляла турнирную таблицу и в итоге остановилась на втором месте со счетом минус 20, обновив сразу несколько своих личных рекордов в LPGA (Женская профессиональная ассоциация гольфа — прим. ТАСС), мы с волнением ожидали ее продвижения в мировом рейтинге. Реальность нас не подвела».